Aniversário

Supermercado comemora 60 anos com caravana de serviços gratuitos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz Tai
- Atualizado: 12/06/26 17h15
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Caravana Jacomar celebra 60 anos da rede de supermercados. Foto: Divulgação / Gerada por IA

Para celebrar seis décadas de atuação, o supermercado Jacomar promove a Caravana Jacomar 60 Anos, uma ação itinerante que marca a trajetória da rede ao lado de clientes e comunidades. A iniciativa percorrerá unidades selecionadas em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Pinhais, sempre das 10h às 18h.

A primeira loja a receber a programação será a unidade Pedro Gusso, na capital paranaense, neste sábado (13/06). A caravana oferecerá uma programação totalmente gratuita com atividades recreativas, ações de cuidado com a saúde, entretenimento, experiências interativas e momentos de convivência para toda a família.

Entre as atividades programadas estão:

  • ações de cuidado da Ecco-Salva, com aferição de pressão arterial e teste de glicemia;
  • blitz da Rádio 98 FM;
  • cabine de fotos com layout de figurinha da Copa do Mundo;
  • clube de troca de figurinhas da Copa do Mundo;
  • abertura de caixas Hot Wheels, com lote exclusivo para a loja;
  • chute ao gol Aurora com distribuição de brindes;
  • show com personagens infantis;
  • dinâmicas de premiação no ponto de venda;
  • degustações de produtos Top Choice, incluindo opções veganas e proteicas;
  • degustação Red Bull;
  • pipoca e algodão-doce.

Segundo os organizadores, a caravana foi criada como forma de agradecer a todos que fazem parte da história da empresa. “Queremos que a Caravana seja uma celebração compartilhada. Nossa trajetória foi construída com a participação de muitas pessoas, entre clientes, colaboradores e fornecedores”, destaca a Gerente de Marketing do Jacomar, Luana do Nascimento, que lidera o projeto.

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A expectativa da rede é reunir moradores das regiões participantes em momentos de celebração, diversão e reconhecimento da importância dessa relação construída ao longo das seis décadas de atuação.

Confira o calendário completo da atração:

  • 13 de junho – Pedro Gusso (Curitiba)
  • 20 de junho – Fazenda Rio Grande
  • 27 de junho – Ganchinho (Curitiba) e Guatupê (São José dos Pinhais)
  • 11 de julho – Colônia Rio Grande (São José dos Pinhais)
  • 18 de julho – Juri Danilenko (Piraquara)
  • 25 de julho – Pinhais

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