Já sabe onde assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo? Confira alguns lugares em Curitiba

Já que o clima de Copa do Mundo já contagiou até quem não é muito chegado em futebol, é hora de pensar onde assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste sábado (13), às 19h.

Curitiba conta com opções diversas, para todo tipo de gosto: de telões na rua ou em parques a pista de uma balada, passando por bares e restaurantes, o que não vai faltar para quem não quer ver em casa é lugar para assistir o time comandado por Carlo Ancelotti.

Confira lista de lugares em Curitiba para assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo

Alameda Prudente de Moraes

Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Ação do Guaraná Antarctica em parceria com a Prefeitura de Curitiba e o Movimento Verde Amarelo vai fechar a Alameda Prudente de Moraes durante os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da competição. Ao todo, serão quatro telões disponíveis em dois quarteirões, mais ativações e a participação de 15 estabelecimentos gastronômicos da rua. A estrutura será montada nos jogos do Brasil na primeira fase: contra o Marrocos neste sábado (13), às 19h; Haiti, dia 19, às 22h; e Escócia, dia 24, às 19h.

Trecho 1: Alameda Prudente de Moraes, entre a Alameda Augusto Stellfeld e a Rua Saldanha Marinho.

Trecho 2: Alameda Prudente de Moraes, entre a Rua Saldanha Marinho e a Alameda Dr. Carlos de Carvalho.

Rua da Música

Foto: divulgação

Até 19 de julho, data da final da Copa do Mundo, o espaço no Parque Jaime Lerner promove o Torcida na Rua, ação que reúne transmissão das partidas em telão, gastronomia, ativações temáticas e espaço kids. Nos jogos da Seleção Brasileira, os 500 primeiros visitantes que chegarem ao parque duas horas antes do início das partidas serão recebidos com welcome drink.

Endereço: Rua João Gava, 970, Abranches

Ingressos: R$30 (inteira); moradores da cidade e Região Metropolitana: entrada gratuita de terça a sexta e meia-entrada (R$15) em finais de semana e feriados.

Após às 18h: entrada gratuita

Família Madalosso

Foto: divulgação

O Container Express, em frente ao restaurante, vai contar com telão de 70 polegadas em todos os jogos do Brasil, a partir de sábado (13). Durante as partidas, o local vai oferecer o combo Torcida Madalosso: dois chopes Brahma de 400ml, porção de polenta frita e porção de frango à passarinho por R$59,90.

Endereço: Av. Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade

Eagle BBQ & Burger

O restaurante de churrasco texano no Ahú vai transmitir todas as partidas do evento desde abertura, nesta quinta (11) até a final, no dia 19 de julho. Durante o mundial, a cada duas cervejas Original 300 ml adquiridas, o cliente ganha uma terceira grátis. O estabelecimento preparou também um cardápio especial de porções para os dias de jogos.

Endereço: Rua Eça de Queiroz, 1031, Ahú

Essen Biergarten

Foto: divulgação

O restaurante alemão do Centro Cívico oferece estrutura com televisões espalhadas pelo salão e um grande telão instalado na área externa. O estabelecimento preparou também um espaço kids, com brincadeiras, desafios e atividades inspiradas nos países participantes da competição.

Endereço: Rua José Sabóia Cortes, 358, Centro Cívico.

Don Max

A casa vai contar com TVs e telões nas áreas interna e externa, decoração temática e música ao vivo após as partidas. Desde a Copa de 1998, o bar e restaurante prepara estrutura para a transmissão dos jogos do mundial.

Endereço: Rua Petit Carneiro, 394, Água Verde.

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Reprodução/Instagram

O bar terá programação específica para a transmissão dos três primeiros jogos da seleção. Neste sábado, a casa abre às 17h, com apresentação dos djs Thibes e P.A. Durante o jogo, a cada gol do Brasil, a casa oferece cinco minutos de double Budweiser, drinks Jameson, Casillero e Fireball. A programação segue com DJs da cena local após o jogo. Os ingressos custam R$ 120 para homens e R$ 90 para mulheres, e podem ser adquiridos neste link.

Endereço: Avenida Vicente Machado, 866, Batel

Tork & Roll

A casa de shows no Rebouças realiza o Copa n’ Roll neste sábado. Ao final da partida, a programação segue com o DJ Crazy e a banda Delorean. Ingressos a R$ 50, com meia entrada a R$ 25, pelo site do estabelecimento.

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1695, Rebouças.

Jokers Pub

Foto: divulgação

Neste sábado, dia de estreia da Seleção Brasileira, a casa abre às 18h. A transmissão acontece em um telão na pista. Após o jogo, a banda Geração Coca-Cola Hits sobe ao palco. A entrada é grátis até as 21h.

Endereço: Rua São Francisco, 164, Centro.