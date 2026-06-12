Gigante chinesa dos smartphones inaugura primeira loja em Curitiba

A fabricante chinesa JOVI, marca de smartphones da Vivo Mobile Communication para o mercado brasileiro, acaba de inaugurar sua primeira loja em Curitiba. A empresa é uma das principais companhias chinesas de tecnologia móvel em atuação no país. A loja fica no Shopping Palladium.

A nova unidade curitibana oferece experiência completa aos consumidores interessados em smartphones, com todo o portfólio da marca, atendimento especializado, serviços de pós-venda e a opção de usar aparelhos usados como parte do pagamento na compra de novos dispositivos.

Instalada no Piso L1 do Shopping, a operação apresenta ao público os modelos JOVI comercializados no Brasil. Entre eles estão o Y31, Y21, Y21 5G e V70 5G, além do JOVI Buds Air 3. No local, os visitantes têm a oportunidade de conhecer os produtos de perto, testar os smartphones e receber orientação de equipe especializada.

Para o Grupo Jufap, responsável pela gestão da loja, a iniciativa reforça a estratégia de ampliar presença no varejo de tecnologia e oferecer ao consumidor novas alternativas em smartphones, conectando inovação, qualidade e atendimento próximo.

Fundado no Paraná em 2003, o Grupo Jufap começou suas atividades no setor de telefonia em parceria com a TIM. Hoje, o grupo atua nos segmentos de telecomunicações, tecnologia, agro e energia solar. Com sede em Curitiba, conta com mais de 360 colaboradores, 35 lojas nos estados do Paraná e São Paulo, além de uma fazenda e uma usina fotovoltaica.