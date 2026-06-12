O plano de R$ 1,5 bilhão que promete acabar com o caos do trânsito no acesso às praias

Os motoristas que utilizam diariamente a BR-277 entre Curitiba e São José dos Pinhais já contam com uma das primeiras intervenções previstas no novo ciclo de concessões rodoviárias do Paraná.

A EPR Litoral Pioneiro liberou nesta sexta-feira (12) um trecho de 2,5 quilômetros das terceiras faixas da BR-277, entre os quilômetros 67,8 e 70,4, na pista sentido litoral, em uma região marcada pelo intenso fluxo de veículos de passeio, caminhões e trabalhadores que se deslocam diariamente passando por esse trecho da Região Metropolitana de Curitiba.

A entrega ocorreu com a presença do ministro dos Transportes, George Santoro, representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e dirigentes da concessionária. Embora o segmento liberado represente apenas uma parte da intervenção prevista, ele simboliza o início das obras de ampliação de capacidade da rodovia, consideradas as mais significativas realizadas nesse trecho nas últimas décadas.

Segundo o ministro, a obra integra um amplo pacote de investimentos em infraestrutura logística contratado para o Paraná. “Este corredor é fundamental para o transporte de cargas e para a economia do Estado. Nossa intenção é melhorar a segurança viária e ampliar a capacidade operacional dessa via”, afirmou.

A BR-277 é uma das principais ligações entre Curitiba e o Porto de Paranaguá, além de servir como rota de acesso ao litoral paranaense. Em períodos de férias e feriados prolongados, o trecho costuma registrar aumento expressivo no movimento, situação que frequentemente gera congestionamentos e exige intervenções operacionais.

As intervenções fazem parte de um pacote de aproximadamente R$ 1,5 bilhão previsto para o terceiro ano da concessão. Atualmente, a mobilização envolve 17 empresas, mais de 500 trabalhadores e dezenas de equipamentos distribuídos em diferentes frentes de serviço.

Terceiras faixas da BR-277 devem ampliar capacidade da rodovia

O projeto completo prevê a implantação de 32 quilômetros de novas faixas nos dois sentidos da rodovia entre Curitiba e São José dos Pinhais. Também estão incluídos 3,2 quilômetros de vias marginais, 15 quilômetros de ciclovias, adequações de acessos, recuperação e alargamento de 15 pontes e viadutos, além da construção de estruturas de contenção e de uma nova passarela na região do Cajuru.

A expectativa da concessionária é concluir todo o conjunto de obras até fevereiro de 2027. No entanto, novos segmentos poderão ser entregues antes do prazo final.

De acordo com o diretor-presidente da EPR no Núcleo Paraná, Marcos Moreira, outras liberações já estão no radar da concessionária. “Essa frente de obra andou mais rápido do que o previsto e já temos outros pontos bastante maduros para serem entregues ao trânsito. Com certeza devemos liberar novos segmentos nos próximos meses”, disse.

Moreira destacou ainda que o trecho atende uma região estratégica da Região Metropolitana de Curitiba. “Aqui temos o entroncamento com o Contorno Leste, a ligação com a Avenida Rui Barbosa e milhares de trabalhadores que se deslocam diariamente para a região da Renault. Já haverá melhoria de fluidez, conforto e segurança”, afirmou.

30 mil pneus reciclados para o “asfalto-borracha”

Além de aumentar a capacidade da rodovia, o projeto busca melhorar as condições de circulação em um dos corredores logísticos mais importantes do Sul do Brasil. A BR-277 concentra o escoamento de boa parte da produção agrícola e industrial destinada ao Porto de Paranaguá, segundo maior porto do país em movimentação de cargas.

Durante a cerimônia, o presidente do Conselho da EPR Litoral Pioneiro, José Carlos Cassaniga, ressaltou que a ampliação da rodovia sempre esteve entre as prioridades da concessionária. Segundo ele, a liberação antecipada demonstra a capacidade de execução da empresa e antecipa benefícios aos usuários antes mesmo da conclusão integral das obras.

Outro diferencial do empreendimento está na utilização do chamado asfalto-borracha, produzido com pneus reciclados. A concessionária estima que cerca de 30 mil pneus serão reaproveitados ao longo da obra. Além do ganho ambiental, a tecnologia promete maior resistência ao pavimento e melhor aderência para os veículos.

Enquanto novas etapas avançam, a orientação para os motoristas é manter atenção redobrada ao trafegar pelos trechos em obras, respeitando a sinalização temporária e os limites de velocidade estabelecidos ao longo da rodovia.