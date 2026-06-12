Nubank em liquidação judicial? Fintech se pronuncia sobre mensagem

Clientes do Nubank começaram a receber desde o final da manhã desta sexta-feira (12/06) mensagens por canais institucionais informando que a instituição financeira teria sido liquidada pelo Banco Central. A fintech se pronunciou e desmentiu a informação.

Pelos canais de atendimento a clientes, a empresa afirma que a informação é falsa. “Não, o Nubank não foi liquidado pelo Banco Central”, diz mensagem do atendimento pelo chat. “O Nubank continua sendo uma instituição sólida e transparente, mantendo sua solidez e resiliência financeira. Todas as operações seguem normalmente para os clientes, sem qualquer impacto sobre sua conta ou serviços”, informa ainda o serviço.

Ausência de comunicados oficiais reforça farsa

Diferentemente do que ocorre tradicionalmente, o Banco Central e o Fundo Garantidor de Crédito não emitiram qualquer comunicado sobre liquidação extrajudicial do Nubank. A fintech também não se manifestou publicamente sobre o assunto até o momento.

O falso comunicado foi enviado por e-mail e, em alguns casos, aparece no próprio aplicativo do Nubank e por notificações push. Em redes sociais como o X e em uma plataforma de discussão mantida pelo próprio Nubank, diversos usuários relatam ter recebido as mensagens.

Conteúdo das mensagens fraudulentas

Segundo o cliente Rhuan Gonzaga, além de informar que o Banco Central teria decretado a liquidação extrajudicial do Nubank, o email orienta o cliente a solicitar garantia pelo Fundo Garantidor de Crédito. A mensagem ainda cita instruções sobre o uso do aplicativo do FGC e dados bancários para recebimento.

O Banco Central se pronunciou a pedido da reportagem: “Não procede a informação que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Nubank”.

Também procurado, o Nubank emitiu o seguinte comunicado: “O Nubank informa que um erro operacional pontual, já identificado e solucionado, provocou o envio de mensagens indevidas a uma parcela de sua base de clientes. A instituição permanece com todas as suas licenças ativas e sem qualquer impacto para sua operação, que segue com segurança e estabilidade. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo ocorrido e reforçamos nosso compromisso em manter a qualidade dos serviços prestados e a transparência na relação com todos”.