Homem ameaça vizinhos com faca em edifício no Água Verde, em Curitiba

Um homem ameaça vizinhos com faca nesta sexta-feira (12/06) em um edifício no bairro do Água Verde, em Curitiba. Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz já tem histórico de problemas com drogas, e estaria mantendo por volta das 12h40 duas pessoas reféns dentro de um dos apartamentos do prédio, na rua Coronel Dulcídio, próximo à Arena da Baixada.

Ainda de acordo com a PM, o problema teve início de madrugada. O síndico do prédio acionou a Polícia Militar por volta das 11h desta sexta. Viaturas da PM e do Batalhão de Operações Policiais (Bope) está no local. O rapaz, que estaria portando duas facas, se negou a ouvir os policiais para negociar sua rendição e a liberação das pessoas que estão com ele no apartamento. No momento, a guarnição aguarda a chegada dos negociadores do Bope para a retomada das conversas.

A Polícia Militar informa que realizou os procedimentos padrões, com o envio de homens da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), e trabalha neste momento para que tanto o homem quanto as pessoas no local saiam em segurança.

A rua, que às sextas-feiras é bloqueada para a realização da feira livre semanal, permanece fechada para o trabalho dos agentes de segurança.