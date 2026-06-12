Apagão: WhatsApp, Instagram e Facebook caem nesta sexta-feira (12)

Se você tentou enviar uma mensagem no WhatsApp, atualizar o feed do Instagram ou acessar o Facebook no final da manhã desta sexta-feira (12/06) e não conseguiu, saiba que você não está sozinho. As três principais plataformas da gigante Meta estão enfrentando uma instabilidade global, deixando milhões de usuários na mão tanto no Brasil quanto no exterior.

A pane é generalizada e afeta os aplicativos de formas diferentes, segundo detalhes do site Downdetector. Veja o que está acontecendo:

WhatsApp: O envio de mensagens está travando e há relatos de lentidão generalizada, afetando principalmente quem utiliza a versão WhatsApp Web.

Instagram: O feed e os Stories simplesmente não carregam, impedindo novas publicações e o consumo de conteúdo.

Facebook: Muitos usuários relatam que foram deslogados e estão completamente impedidos de acessar a plataforma.

Até o monitor de quedas caiu

O volume de reclamações foi tão gigantesco que o Downdetector, site especializado em monitorar o funcionamento de serviços online, também começou a apresentar instabilidade e a ficar fora do ar devido ao excesso de acessos de usuários tentando entender o que aconteceu.

Zap, Insta e Face off. O que fazer agora?

Como se trata de uma falha nos servidores internos da Meta, não há nada que você possa mudar nas configurações do seu celular ou no Centro de Ajuda que resolva o problema. O jeito é respirar fundo e aguardar que a empresa restabeleça os sistemas.