Stanley aposta no mercado pet e lança tigelas térmicas para cães e gatos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Popular por diversos modelos de garrafas e outros produtos térmicos, a Stanley 1913 aposta em um novo segmento: o universo dos pets. A marca anunciou o lançamento do Pet Bowl, linha de comedouros e bebedouros térmicos para cães e gatos. O produto chega ao mercado brasileiro no dia 2 de março, exclusivamente nas lojas físicas e no site da Stanley 1913 e na Petlove.

A pré-venda exclusiva no hub de relacionamento da marca, Legionários, começou em 23 de fevereiro e, em apenas três dias, se tornou a maior dos últimos anos feita pela Stanley Brasil, com 186% mais unidades vendidas que o recorde anterior. A venda antecipada segue até 1º de março ou enquanto durarem os estoques.

“O Pet Bowl expande a nossa liderança em hidratação para uma nova categoria. Ele nasce da escuta ativa dos nossos consumidores, estendendo os benefícios já conhecidos e super apreciados dos produtos Stanley para outras ocasiões do dia a dia”, afirma Patrícia Esteves, Diretora Executiva de Marketing da Stanley 1913 na América Latina.

Quanto custa a linha da Stanley para pet

A marca lança dois tamanhos de tigelas, para atender pets de pequeno e grande porte: 710ml, pelo valor de R$ 319, e 1,4l, custando R$ 359. O Pet Bowl está disponível em quatro cores: Black 2.0, Cream, Rose Quartz e Blue Sky.

Foto: Divulgação Stanley

O produto é produzido em aço inoxidável 18/8 reciclado, com parede dupla. A tampa protetora de pressão em silicone, com tecnologia dois em um, preserva água e alimentos contra poeira, areia e insetos, facilita o transporte e se transforma em base antiderrapante durante o uso, garantindo mais estabilidade e evitando desperdícios. O formato levemente afunilado ajuda a evitar respingos, enquanto o acabamento chanfrado facilita o manuseio. O produto é empilhável, leve, seguro para lava-louças e com garantia vitalícia.

O Pet Bowl também se adapta a passeios e viagens, oferecendo uma alternativa aos improvisos e recipientes descartáveis. Além de ajudar a manter a água gelada e os alimentos frescos por mais tempo do que bowls convencionais, o material não poroso em aço inox contribui para a saúde do pet, pois não retém odores, sabores ou bactérias.