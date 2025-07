Shopping em Curitiba recebe exposição com modelos raros da Harley-Davidson

Para comemorar o Dia dos Pais, o Shopping Mueller, em Curitiba, preparou programação especial. De 2 a 10 de agosto, o Piso L3 do shopping recebe a exposição “Against The Wind Pocket”, com sete modelos clássicos da Harley-Davidson selecionados pelo curador e colecionador Emilio Antoniuk — referência nacional no universo das motos antigas e customizadas.

Entre os modelos em destaque estão a Flathead 1938, relíquia da era pré-guerra, e a Shovelhead FLH 1976, réplica da primeira Electra Glide com a frente morcegão (fairing). A mostra traz ainda motos customizadas que marcaram época, como a Shovelhead Chopper 1975 com paralama Crazy Frank, e clássicos com visual retrô e alma touring, como a Heritage Nostalgia 1996 e a Panhead 1951 com quadro rígido.

Além das raridades, a motocicleta Harley-Davidson Heritage Classic, que será sorteada na campanha promocional de Dia dos Pais, também estará exposta no local. A visitação é gratuita.

Shopping vai sortear moto em campanha de Dia dos Pais

A cada R$ 500 em compras, os consumidores ganham um cupom para participar do sorteio de uma Harley-Davidson Heritage Classic, modelo atual que carrega o mesmo espírito clássico das motos da mostra. Quem cadastrar as notas fiscais pelo app do shopping recebe cupons em dobro. O sorteio será no dia 13 de agosto, às 19h, com transmissão ao vivo pelo Instagram @muellercwb.

Na ação Compre e Ganhe, com R$ 800 em compras, os clientes levam para casa uma necessaire exclusiva da marca Reserva, disponível em três cores. A retirada é limitada a uma unidade por CPF e sujeita à disponibilidade de estoque.

Exposição Against The Wind Pocket

Período: de 2 a 10 de agosto de 2025

Local: Piso L3 do Shopping Mueller – Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba (PR)

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Entrada: Gratuita

Telefone: 41 3074-1000

Informações: www.shoppingmueller.com.br