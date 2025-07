2º Circuito Bom Gourmet de Inverno na reta final; veja onde aproveitar

Quem avisa amigo é: o 2º Circuito Bom Gourmet de Inverno está na sua reta final. A partir de agora, quem quiser aproveitar os descontos de até 60% oferecidos pelo evento tem apenas uma semana para fazê-lo.

A boa notícia é que, daqui até o dia 3 de agosto, ainda dá para se deliciar com diversos itens. Ao todo, 156 estabelecimentos de Curitiba e região participam da iniciativa, oferecendo de 2 a 6 produtos. São cafés, almoços, hambúrgueres, sopas, pizzas, pães, jantares e muito mais por preços mais acessíveis e convidativos.

Os cardápios de cada local estão disponíveis no site e no app do evento, com fotos, descrições e todas as informações sobre o funcionamento das casas. As plataformas também permitem filtrar os estabelecimentos para que os clientes encontrem mais rapidamente aquilo que desejam. ​​BAIXE O APP (Android) / BAIXE O APP (iOS)

Em sua segunda edição, o 2º Circuito Bom Gourmet de Inverno integra, mais uma vez, o movimento para promover o turismo em Curitiba neste período do ano e transformar a cidade na Capital do Inverno.

+ Veja também: Festival de Inverno do Centro Histórico começa neste fim de semana

Além de saborear delícias, o Circuito permite que o consumo seja revertido em um cachecol, para esquentar ainda mais o inverno. Participar é fácil: basta baixar o aplicativo do Festival Bom Gourmet, escolher o estabelecimento de sua preferência e consumir itens do Circuito — a vitrine completa estará no próprio app, disponível para Android e iOS. Depois, é só pedir a nota fiscal e registrá-la no aplicativo para juntar pontos.

Cada real gasto equivale a um ponto. Para ganhar o cachecol, é preciso juntar 400 pontos e, então, ir até Casa Bom Gourmet (R. Dep. Carneiro de Campos, 530, Hugo Lange — entre os dias 7 de julho a 8 de agosto, de segunda a sexta, das 12h às 18h, e sábados, das 9h às 12h) e apresentar as informações guardadas no app. É possível fazer uma troca por CPF.