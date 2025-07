Curitiba terá peça de Shakespeare em agosto com ingressos no precinho

Entre os dias 6 e 17 de agosto, Curitiba receberá o espetáculo O Mercador de Veneza, adaptação do clássico de William Shakespeare. A peça tem ingressos a R$ 15 (meia-entrada e clientes Caixa) e R$ 30 (inteira). As vendas começam neste sábado (2), às 10h na bilheteria e, a partir das 15h, pelo site Sympla.

Protagonizado por Dan Stulbach, conhecido pelos papéis nas novelas Mulheres Apaixonadas (2003) e A Força do Querer (2017), o espetáculo traz o ator no papel do agiota judeu Shylock. Na trama, Shylock empresta dinheiro ao mercador Antônio, que deseja ajudar seu amigo Bassanio a cortejar a jovem Portia. O acordo inclui uma garantia extrema: caso a dívida não seja paga, Shylock terá direito a um pedaço da carne de Antônio.

O desenrolar da história leva a um julgamento dramático, que questiona os limites entre justiça e preconceito. A adaptação atualiza o enredo para os anos 1990, refletindo temas como intolerância, racismo, antissemitismo e as contradições do capitalismo emergente..

A montagem já passou pelo Rio de Janeiro e por Recife, com direção de Daniela Stirbulov. Em Curitiba, serão oito apresentações ao longo de duas semanas na na Caixa Cultural Curitiba, localizada na rua Conselheiro Laurindo, no bairro Centro. Confira, a seguir, a programação:

6 e 0 de agosto (quarta e quinta-feira) às 20h;

8 e 15 de agosto (sextas-feiras) às 20h30;

9 de agosto e 16 de agosto (sábado) às 20h;

10 de agosto e 17 de agosto (domingo) às 19h.

As sessões dos dias 9 e 16 de agosto contarão com Acessibilidade Comunicacional. Após as apresentações, haverá bate-papo com o elenco.

Oficina gratuita

Além do espetáculo, o público poderá participar da oficina gratuita O Mundo é um Palco, no sábado (16), das 14h às 18h. A atividade é voltada para estudantes de artes cênicas a partir de 14 anos e será conduzida por dois atores do elenco. A oficina inclui exercícios práticos e leitura de cenas da peça. As vagas são limitadas a 10 pessoas e as inscrições devem ser feitas por formulário online.

Serviço

O mercador de Veneza | Classificação indicativa: 12 anos

Data: de 6 a 17 de agosto

Local: Caixa Cultural Curitiba, localizada na rua Conselheiro Laurindo, nº 280, no bairro Centro

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada, conforme legislação vigente, e clientes CAIXA)

Vendas: a partir das 10h de sábado (2) presencialmente na bilheteria da Caixa Cultural e a partir das 15h no site Sympla. A bilheteria funciona de terça a sábado, das 10h às 20h e nos domingos das 10h às 19h