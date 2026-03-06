Seis dicas para não ser enganada na compra ou manutenção do carro  

O mercado automotivo está mudando, e as mulheres estão assumindo um papel cada vez mais protagonista. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito revelam que já somos 35% dos motoristas habilitados no Brasil. Mas, mesmo com esse avanço, muitas delas ainda enfrentam situações desconfortáveis ao comprar um carro ou buscar serviços mecânicos.
Para ajudar a mudar esse cenário, o SóCarrão.com lançou um e-book gratuito com dicas práticas para o público feminino. Tairone Passos, fundador da plataforma, explica: “Nosso objetivo é oferecer conhecimento claro e prático, trazendo mais segurança e autonomia para essas consumidoras”.
Confira algumas orientações essenciais para evitar dores de cabeça:
1. Investigue o histórico do veículo
Antes de se apaixonar pelo carro dos sonhos, verifique débitos, multas e procedência. Essa checagem pode evitar problemas jurídicos e financeiros no futuro.
2. Olho vivo nos detalhes
Diferenças na pintura, portas desalinhadas ou marcas de solda podem indicar acidentes anteriores. Fique atenta a esses sinais!
3. Exija clareza nas informações
Não tenha vergonha de pedir explicações sobre termos técnicos. A transparência é obrigação do vendedor ou mecânico.
4. Peça orçamento detalhado
Na oficina, solicite a descrição completa de peças e mão de obra antes de autorizar qualquer serviço.
5. Aprenda o básico da manutenção
Saber verificar óleo, pneus e luzes já reduz o risco de panes e evita que problemas simples virem dores de cabeça.
6. Cuidado nos postos de combustível
Confira se a bomba está zerada, acompanhe o abastecimento e peça a nota fiscal. Pequenos gestos que evitam grandes problemas!
O e-book completo está disponível gratuitamente no site do SóCarrão. Além disso, a plataforma preparou conteúdos em vídeo com profissionais do setor. Giovana Toso, mecânica e estrategista automotiva, compartilha dicas práticas sobre autonomia feminina ao volante. Já Dinae Passos, Gerente Financeira, oferece uma visão estratégica sobre a organização financeira necessária para ter e manter um veículo.
“Para nós, as ações vão além de uma campanha de data comemorativa. A iniciativa reforça o compromisso da plataforma com a democratização da informação e com a construção de um ambiente de compra e venda mais transparente”, destaca Passos.