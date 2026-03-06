Dia da Mulher

Seis dicas para não ser enganada na compra ou manutenção do carro  

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 06/03/26 11h04

O mercado automotivo está mudando, e as mulheres estão assumindo um papel cada vez mais protagonista. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito revelam que já somos 35% dos motoristas habilitados no Brasil. Mas, mesmo com esse avanço, muitas delas ainda enfrentam situações desconfortáveis ao comprar um carro ou buscar serviços mecânicos.

Para ajudar a mudar esse cenário, o SóCarrão.com lançou um e-book gratuito com dicas práticas para o público feminino. Tairone Passos, fundador da plataforma, explica: “Nosso objetivo é oferecer conhecimento claro e prático, trazendo mais segurança e autonomia para essas consumidoras”.

Confira algumas orientações essenciais para evitar dores de cabeça:

1. Investigue o histórico do veículo

Antes de se apaixonar pelo carro dos sonhos, verifique débitos, multas e procedência. Essa checagem pode evitar problemas jurídicos e financeiros no futuro.

2. Olho vivo nos detalhes

Diferenças na pintura, portas desalinhadas ou marcas de solda podem indicar acidentes anteriores. Fique atenta a esses sinais!

3. Exija clareza nas informações

Não tenha vergonha de pedir explicações sobre termos técnicos. A transparência é obrigação do vendedor ou mecânico.

4. Peça orçamento detalhado

Na oficina, solicite a descrição completa de peças e mão de obra antes de autorizar qualquer serviço.

5. Aprenda o básico da manutenção

Saber verificar óleo, pneus e luzes já reduz o risco de panes e evita que problemas simples virem dores de cabeça.

6. Cuidado nos postos de combustível

Confira se a bomba está zerada, acompanhe o abastecimento e peça a nota fiscal. Pequenos gestos que evitam grandes problemas!

O e-book completo está disponível gratuitamente no site do SóCarrão. Além disso, a plataforma preparou conteúdos em vídeo com profissionais do setor. Giovana Toso, mecânica e estrategista automotiva, compartilha dicas práticas sobre autonomia feminina ao volante. Já Dinae Passos, Gerente Financeira, oferece uma visão estratégica sobre a organização financeira necessária para ter e manter um veículo.

“Para nós, as ações vão além de uma campanha de data comemorativa. A iniciativa reforça o compromisso da plataforma com a democratização da informação e com a construção de um ambiente de compra e venda mais transparente”, destaca Passos.

