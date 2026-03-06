Icônico no Batel, edifício Iza Anitta ainda não tem alvará de demolição

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A possível demolição do Edifício Iza Anitta, no bairro Batel, em Curitiba, repercutiu nas redes sociais após uma publicação da vereadora Laís Leão (PDT). No entanto, a Prefeitura de Curitiba afirma que não há, até o momento, pedido ou alvará de demolição protocolado para o imóvel. Cercado de muito carinho por milhares de curitibanos, a possível demolição da estrutura gerou grande comoção nas redes.

Localizado na esquina da Avenida do Batel com a Rua Padre Ildefonso, o prédio é conhecido pela fachada cor-de-rosa, que se tornou um marco visual da região. O edifício foi construído na década de 1950 pelo médico Hamilton Asevedo, em homenagem à esposa, que dá nome ao imóvel.

Na época, o projeto seguia tendências da arquitetura que priorizavam a ventilação natural e a iluminação dos ambientes. Por isso, o prédio foi concebido com janelas amplas e varandas generosas.

A construção surgiu em um período de transformação urbana em Curitiba. Enquanto edifícios de menor porte ainda predominavam em alguns bairros, os primeiros arranha-céus começavam a ser erguidos no centro da cidade, como o Edifício Avenida e o Edifício Tijucas.

Vão demolir ou não?

A possível demolição foi mencionada pela vereadora Laís Leão, que lamentou nas redes sociais o que classificou como o fim de um cartão-postal da avenida. “Nossa paisagem, nossa história, nossas conquistas urbanísticas estão dando espaço para os sonhos megalomaníacos de meia dúzia de amantes de prédios espelhados”, criticou. Atualmente, o prédio está com tapumes ao seu redor.

Prefeitura informou ausência de alvará

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo informou que não há alvará de demolição emitido para o endereço. “Eventuais intervenções no local estão sujeitas à análise e autorização dos órgãos municipais competentes, conforme a legislação urbanística e de preservação vigente. Equipes técnicas da secretaria também serão enviadas ao local para avaliar a situação”, informou a prefeitura.

Situação do imóvel

O prédio de quatro andares está atualmente cercado por estruturas de madeira instaladas no entorno. A Consulta Informativa ao Lote, a antiga Guia Amarela, indica que o imóvel possui alvará de construção para uma área de 2.469,13 metros quadrados, com situação registrada como obra em andamento.

Pelas regras, o terreno está inserido na zona ZR4.9 – Zona Residencial 4 – Incentivo Batel, classificação que permite construções residenciais de médio porte, além de atividades comerciais e de serviços.

O documento também registra que o imóvel está em estudo para inclusão no Inventário do Patrimônio Cultural de Curitiba, processo analisado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. A anotação indica que a edificação ainda não possui proteção definitiva.

*A reportagem segue tentando contato com os responsáveis pela obra e se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos da obra e futuro do prédio icônico de Curitiba.

