Novo restaurante italiano em Curitiba combina receitas tradicionais e carnes exóticas

Curitiba ganhou um novo endereço para quem aprecia ou deseja conhecer a culinária italiana. O Amarcord Ristorante Italiano, inaugurado recentemente no bairro Batel, celebra as tradições da região da Emilia-Romagna, berço de clássicos como ragù à bolonhesa, massas frescas e queijos curados. O restaurante é comandado pelo casal Alessandro e Cristina Agnoletti, que transformaram um antigo sonho de família em realidade.

Há mais de 20 anos, o engenheiro italiano Alessandro Agnoletti desembarcou em Curitiba para assumir a direção comercial de uma multinacional do setor de máquinas para madeira. O que ele não imaginava é que, duas décadas depois, a capital paranaense se tornaria também o palco desse sonho antigo de celebrar a culinária e a cultura de sua terra natal, Rimini, cidade banhada pelo Adriático e famosa pelas praias, hospitalidade e tradições.

Foi em Rimini que nasceu o cineasta Federico Fellini, um dos maiores nomes da história do cinema mundial. Entre as obras dele destaca-se Amarcord (1973), vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em que Fellini recria, de forma poética e nostálgica, as lembranças da juventude na cidade. O título, em dialeto romagnolo, significa “eu me lembro”. É essa mesma atmosfera de memória, afeto e identidade que Alessandro e a família quiseram resgatar no nome do restaurante.

O projeto é, sobretudo, familiar. Cristina é a chef responsável pela cozinha e carrega consigo um legado transmitido por gerações: a avó e a mãe de Alessandro eram cozinheiras, e foi delas que herdou o gosto e a arte de preparar pratos típicos da Itália. Os filhos Mireya, Anna Valentina e Guilherme trabalham com os pais no restaurante. “É uma verdadeira trattoria italiana, em que todos têm um papel, do atendimento ao cuidado com cada detalhe”, explica Alessandro, que divide o tempo entre a multinacional e o Amarcord.

Restaurante italiano em Curitiba também aposta em pratos exóticos

No cardápio, o destaque vai da lasanha ao crostini misti, passando pela ricottina al forno e pelo tagliatelle al ragù – receita símbolo da Romagna. O restaurante também oferece carnes consideradas exóticas no Brasil, mas comuns na culinária italiana, como coelho, galinha d’angola e javali.

O sonho da família Agnoletti é que, em alguns anos, o Amarcord seja um ponto de referência em Curitiba, não apenas pela qualidade da gastronomia, mas também como espaço de encontro para pessoas curiosas, cultas e apaixonadas pela boa mesa.

Ristorante Amarcord

Rua Bispo Dom José, 2249 – Batel | Curitiba-PR

Terça a sexta-feira das 19 às 23 horas | Sábado das 12 às 15 horas e das 19 às 23 horas | Domingo das 11h30 às 16h30

https://www.amarcordcuritiba.com.br / @amarcordcuritiba Reservas: (41) 9 98301739 – WhatsApp