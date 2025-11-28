Nova microfranquia do Spedini abre no Centro de Curitiba

Uma massa italiana autêntica, servida com agilidade, para comer onde você quiser. Parece bom? Pois essa é a proposta da Massah! per Spedini, a nova microfranquia que acaba de desembarcar na Praça Osório, no centro de Curitiba, trazendo um conceito que promete conquistar os apaixonados por comida italiana que vivem na correria do dia a dia.

Já imaginou saborear uma massa grano duro importada diretamente da Itália, com molhos clássicos preparados com exclusividade, tudo isso em uma embalagem super prática para levar para qualquer lugar? Esse é o conceito da Massah!, que inaugurou suas portas no último dia 25 de novembro.

A novidade é uma evolução natural dos 31 anos de experiência da Spedini, rede já conhecida pelos curitibanos. Juliana Titon, COO da franqueadora, conta sobre essa aposta que sai das tradicionais praças de alimentação e vai direto para as ruas.

“A Massah! surge para suprir uma necessidade do consumidor, que procura agilidade sem deixar de lado sabor e qualidade”, explica Juliana. “A ideia para a nova marca surgiu durante trocas da própria equipe, tentando encontrar soluções de negócio mais enxutas e com entregas diferenciadas para nossos clientes. Percebemos que o modelo casava bem com o estilo de vida do brasileiro, tanto do consumidor como do empreendedor em busca de um negócio validado e com suporte.”

Ao passar pela Praça Osório, é impossível não notar a identidade visual vibrante da Massah!, apostando em tons de amarelo e branco que chamam a atenção.

“O mundo digital nos inspirou a formular uma marca e ambiente ‘instagramáveis’, para oferecer uma experiência agradável ao longo de toda a jornada do nosso cliente, desde o online até mesmo em um pedido para viagem onde o contato no local é breve – tudo deve agregar para momento agradáveis e fluidos”, destaca Juliana.

“Nesse novo modelo as massas, servidas em embalagens pensadas em praticidade e mobilidade, contribuem para uma operação compacta, de baixo custo e alta eficiência”, explica Juliana. “A estimativa de faturamento gira em torno de 50 mil e 100 mil mensais, com prazo de retorno de uma unidade variando entre 18 e 36 meses.”

Para quem está pensando em empreender, a Massah! se apresenta como uma opção de investimento interessante, com estrutura enxuta e tecnológica. O atendimento é feito via totens, os processos são otimizados e a gestão é simplificada. A franqueadora busca pontos estratégicos de alto fluxo para suas unidades, garantindo visibilidade para a marca.

Vale destacar que a Massah! é a primeira microfranquia do grupo Spedini, que também é detentor das marcas Spedini e It’s Grill. Com mais de 30 anos de mercado, 30 lojas espalhadas por Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e 13 conquistas do Selo de Excelência em Franchising da ABF.