Bar Stuart: ícone centenário de Curitiba prepara retorno para 2026

Você já pensou em visitar um pedaço vivo da história curitibana? O Bar Stuart, verdadeira relíquia de 1904, é considerado um dos primeiros bares do Brasil e está prestes a reabrir. Depois de tanto tempo marcando gerações, a reinauguração está programada para o primeiro semestre de 2026.

São 119 anos de histórias, encontros e memórias afetivas. O Stuart é muito mais que um simples bar – é parte da nossa identidade cultural, um ponto de encontro que atravessou o tempo reunindo moradores e encantando turistas com sua atmosfera.

O Grupo Mustang Sally, responsável pela nova fase do Stuart, está com a proposta de modernizar sem descaracterizar. Lincoln Almeida, diretor do grupo, deixou bem claro a ideia: “Nossa prioridade é manter tudo o que fez do Stuart um lugar tão marcante”.

A disposição interna, com ambientação característica e até parte do mobiliário tradicional serão mantidos. É como se o passado e o presente fossem se encontrar naquele espaço cheio de histórias para contar.

O projeto de revitalização está nas mãos do arquiteto André Henning, que tem pela frente um desafio: recuperar as características históricas do bar enquanto incorpora melhorias necessárias para esta nova fase. É aquele equilíbrio delicado entre preservar a essência e trazer o conforto que os frequentadores de hoje esperam. A identidade visual tão reconhecida do Stuart continuará sendo sua marca registrada.

E o cardápio? Bem, aqui vem a parte que interessa para os amantes da boa gastronomia! Os pratos que marcaram a trajetória do Stuart estarão de volta – inclusive a tradicional carne de onça (aquela que é o orgulho curitibano) e algumas opções mais ousadas como o testículo de touro. Confesso que esse último exige uma certa coragem gastronômica, não é mesmo?

Mas a nova gestão também promete novidades. “O menu contará com novas opções de comidas e bebidas”, garantiu Lincoln. Ou seja, tradição e inovação vão dividir espaço nas mesas do novo Stuart.

Para quem é apaixonado pela história gastronômica de Curitiba, a reabertura do Bar Stuart representa muito mais que um novo lugar para comer e beber – é a continuidade de uma tradição centenária que faz parte da alma da cidade.