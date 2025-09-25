Região Metropolitana de Curitiba ganha “condomínio fazenda” com lotes amplos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com terrenos amplos, vista para a Serra do Mar e mais de 500 mil m² de área de preservação ambiental, o Condomínio Fazenda Bayer chega à Grande Curitiba com um novo conceito. O empreendimento foi planejado para oferecer conforto e bem-estar em sintonia com a natureza. Situado no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o condomínio fica às margens da Represa do Iraí.

O projeto conta com piscina externa recreativa infantil e adulto com deck molhado, piscina interna aquecida com duas raias, salão de festas, espaço gourmet, playground, espaço kids, academia completa, quadras de tênis em saibro, beach tennis, poliesportiva, campo de futebol society e quadra de streetball. Também há áreas de convivência e quiosques com churrasqueira.

“O condomínio ocupa um terreno de mais de 1,2 milhão de metros quadrados e já consolidou 40% das vendas. A dimensão diferenciada dos lotes apresenta um estilo de vida com mais privatividade, característica que não se encontra mais nos grandes centros”, destacou o sócio-diretor do empreendimento, Flávio Klutchcovsky.

São 252 lotes residenciais, com dimensões entre 2 mil e 3,5 mil metros quadrados, mais de 10 quilômetros de vias asfaltadas e arborizadas. O condomínio está a menos de dois minutos do centro de Quatro Barras. O acesso ocorre por importantes vias, como a Estrada da Graciosa, BR-116, Contorno Leste e Rodovia Leopoldo Jacomel (saída para Piraquara).

O Condomínio Fazenda Bayer está localizado na Avenida São Sebastião (n° 1500), em Quatro Barras, a 20 minutos de Curitiba.