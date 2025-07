Rede gigante inaugura 3º hotel em Curitiba

A ICH Administração de Hotéis, empresa multimarcas que administra as bandeiras Intercity Hotels, Yoo2, Tru by Hilton (no Brasil), Hi! e Cityhome, somando mais de 40 empreendimentos em todo o país, passou a contar com mais um hotel em Curitiba, o Intercity Curitiba 7 de Setembro, localizado no bairro Batel.

Situado na Avenida Sete de Setembro, uma das regiões mais nobres da capital paranaense, o hotel está próximo ao Shopping Pátio Batel, à Praça do Japão e a importantes centros comerciais e gastronômicos, sendo uma ótima opção de hospedagem tanto para quem viaja a trabalho quanto para quem busca momentos de lazer.

+ Veja mais: Mais de 80 bolachas e o bolo preferido do Dalton Trevisan em Curitiba

Com a conversão de bandeira e administração da ICH, os hóspedes podem contar com a excelência de serviços da marca Intercity, reconhecida nacionalmente por seu padrão de qualidade, hospitalidade e foco na experiência do cliente. O hotel dispõe de quatro salas de eventos que comportam até 90 pessoas, e conveniências como academia, restaurante, estacionamento, espaço kids, sauna seca e terraço.

Amplos e confortáveis, todos os quartos possuem três ambientes, mesa de jantar e cozinha americana. São capazes de acomodar até dois adultos e duas crianças, já que possuem sofá cama de casal. E para quem gosta ou precisa viajar com cachorros, o hotel também é pet friendly.

“A chegada do Intercity Curitiba 7 de Setembro reforça nossa presença no Sul do Brasil e amplia as opções para os hóspedes que já conhecem e confiam em nossa rede. Com essa movimentação, fortalecemos a estratégia de expansão e consolidamos a atuação da ICH no mercado hoteleiro nacional com uma gestão multimarcas eficiente e voltada à inovação”, afirma o CEO da ICH, Alexandre Gehlen.

Previsão do tempo em Curitiba tem mínima de 5 °C e chuva se afastando

Com a nova aquisição, a marca Intercity chega a três unidades na capital paranaense. Além do Intercity Curitiba 7 de Setembro, completam o portfólio da ICH na cidade o Intercity Curitiba Batel e o Intercity Curitiba Centro Cívico.