Previsão do tempo em Curitiba tem mínima de 5 °C e chuva se afastando

Quem está por aí planejando o domingo em Curitiba já pode separar o casacão. A capital paranaense vai registrar uma manhã bem gelada neste domingo (6), com os termômetros marcando apenas 5°C nas primeiras horas do dia.

O sol até aparece, mas não espere muito calor por aí. A temperatura máxima não deve passar dos 17°C durante a tarde, mesmo com o céu predominantemente limpo. A boa notícia é que não há previsão de chuva para este domingo, nem ao longo do restante da semana.

“Ainda há presença de algumas nuvens do tipo Cumulus entre a RMC e o litoral, além de nuvens do tipo Cirrus entre o Oeste, Sudoeste, Leste e no extremo norte do estado, mas nada comparado ao que foi vivenciado ao longo da última semana”, disse a meteorologista Júlia Munhoz, do Simepar.

E não adianta esperar por um alívio no frio tão cedo. A semana que começa segue com o padrão de ar seco e estabilidade, sem grandes mudanças de temperatura. A terça-feira será o dia menos frio, mas mesmo assim a máxima não passa dos 18°C.

Previsão do tempo para Curitiba e região

Nas regiões do centro-sul, sudeste, Campos Gerais, RMC e litoral, o clima segue o mesmo padrão, com máximas entre 15°C e 17°C. A diferença é que na “metade-leste” do estado deve haver maior variação de nebulosidade, enquanto nas demais áreas o sol predomina, segundo informações do Simepar.

A piazada vai ter que aproveitar o domingo agasalhada, mas pelo menos sem a chuva que atrapalhou a diversão na semana que passou. Nada que um chocolate quente não resolva! Veja aqui cinco receitas de chocolate quente que vão dar uma bicuda no friozão de Curitiba.

