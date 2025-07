Curitiba tem Festa do Frango, Polenta e Vinho no bairro mais italiano da cidade

Organizada pela Paróquia São José e Santa Felicidade, a festa 41ª edição da Festa do Frango, Polenta e Vinho já está rolando e segue até domingo (6). O Bosque São Cristóvão é o local mais italiano de Curitiba, onde todos estão convidados para comer bem e se divertir.

Nos dias da Festa do Frango, Polenta e Vinho os visitantes poderão saborear uma variedade de pratos típicos italianos, com destaque para os mais de 5 mil quilos de polenta, 6 mil quilos de frango, 3 mil quilos de risoto e 3 mil quilos de macarrão, preparados com o carinho da tradição italiana.

Também serão servidos vinhos artesanais produzidos por moradores do bairro, além do clássico churrasco de igreja, estandes com doces e salgados, artesanato local e uma área com food trucks.

A festa também é um verdadeiro espetáculo cultural, com apresentações de grupos folclóricos que celebram as tradições italianas e de outras regiões da Europa. A programação musical é diversificada e contempla desde canções típicas italianas até shows de pop nacional, sertanejo, moda de viola e pop italiano, oferecendo uma experiência vibrante.

Shows da Festa do Frango, Polenta e Vinho

Além da variedade de pratos italianos, o público da festa acompanhou, na noite de sexta-feira (4/7), o show de pop italiano com Beto Battistella. A programação segue pelo final de semana, com atrações, no sábado (5/7), como o show de música sertaneja com a dupla Eder e Vinícius junto com Isa Gaiteira; música pop italiana com Christian Negrello; danças com Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felicidade e convidados; moda de viola com Grupo Fé e Tradição e show-baile com a Banda Ensaios. No domingo (6/7), haverá missa em italiano e logo após música sertaneja com Luiggi e Gulin; show dançante com I Veneti in Brasil e e danças folclóricas diversas.

Confira a programação neste fim de semana do evento

Sábado (5)

11h30 – Show com Eder e Vinicius – participação Isa Gaitera

13h – Show de pop italiano com Christian Negrello

14h30 – Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felicidade e grupos convidados

17h – Show de Moda de Viola com Grupo Fé e Tradição

20h – Show-baile com Banda Ensaios

23h – Encerramento

Domingo (6)

9h30 – Santa Missa em italiano, com animação do Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade​​

11h – Show com Luiggi e Gulin

13h30 – Show dançante com I Veneti in Brasile

15h30 – Apresentações folclóricas

18h – Encerramento

Serviço

41ª Festa do Frango, Polenta e Vinho

Data: De sexta a domingo (4 a 6/7)



Horário: Sábado, 05/07, das 10h às 23 h; domingo, 06/07, 9h às 18 h



Ingresso: R$12 (criança até 12 anos e idoso a partir de 60 anos não pagam)



Estacionamento no local: R$ 35



Local: Bosque São Cristóvão, Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 188, Santa Felicidade.

