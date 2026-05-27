Rede de gelato inaugura nova loja no Centro de Curitiba neste sábado

A SOFT Ice Cream, uma das maiores redes de gelato do Brasil, promove neste sábado (30/05) uma celebração especial para marcar a inauguração oficial de sua nova unidade na Rua Cândido Lopes, 318, no Centro de Curitiba. O evento começa às 10h30 e contará com a discotecagem da DJ Marcia Manzana das 14h às 17h.

A chegada da marca reforça o movimento “Curitiba de Volta ao Centro”, valorizando a ocupação cultural e gastronômica da região central. A escolha do endereço integra a SOFT a um novo polo que vem se consolidando na região, ao lado de estabelecimentos como Manana Cafés, Pickles Burger, Ostra Bêbada e, em breve, o Cine Lido.

Durante o evento, todo o cardápio da SOFT Ice Cream estará disponível com os mesmos valores praticados em toda a rede. Os clientes poderão saborear desde as famosas casquinhas nos sabores iogurte, frutas vermelhas, pistache e caramelo salgado — que podem ser combinadas entre si — até o mais recente lançamento: o Biscrush, uma mistura de sorvete de caramelo com calda de cookies spicy e o biscoito Biscoff.

Na linha de sobremesas (disponíveis no cascão ou no pote), estão God’s Cheesecake e o Red Velvet Paradise. Para os fãs de caramelo, as opções são a Salted Caramel Pie (com flor de sal, calda de chocolate e confeitos meio amargos) e o Crunch Salted Caramel (com castanha-de-caju e calda toffee). Outra atração é o campeão de vendas Dubai Bueno, que traz a textura do doce kataifi com avelã e o mix de nuts da Nutty Bavarian.

Cafés e opções para dias frios

Além dos gelados e dos Soft Shakes, a loja serve uma seleção de cafés especiais do Moka Clube, quentes ou gelados, com destaque para o clássico Affogato (espresso curto harmonizado com sorvete de caramelo salgado). Para os dias mais frios, a casa oferece chocolates quentes, que podem ser servidos com ou sem gelato. Há também a opção de take away em potes para viagem.

Inauguração SOFT Ice Cream no Centro de Curitiba

Quando: Sábado, 30 de maio de 2026

Sábado, 30 de maio de 2026 Horário do evento: Loja aberta a partir das 10h30 | Discotecagem com DJ Marcia Manzana das 14h às 17h

Loja aberta a partir das 10h30 | Discotecagem com DJ Marcia Manzana das 14h às 17h Endereço: Rua Cândido Lopes, 318 – Centro, Curitiba/PR

Rua Cândido Lopes, 318 – Centro, Curitiba/PR Horário regular de funcionamento: Segunda a sábado, das 10h30 às 19h; domingos, das 10h30 às 16h