Rede de academias com unidades em Curitiba lança plano promocional por R$ 1

A rede de academias Force One, com unidades em Curitiba e outras cidades do Paraná, lança uma promoção de Black Friday para quem quer entrar no mundo fitness. A campanha Force Day oferece o primeiro mês de treino por R$ 1.

A promoção vai até 18 de novembro e é válida para todas as unidades da marca no Paraná, localizadas em Curitiba, Guarapuava, Londrina e Maringá, e Santa Catarina, com academias em Joinville e Blumenau.

Segundo o CEO e fundador da Force One, Renan Pedroche, campanhas desse tipo ajudam a equilibrar sazonalidades e estimulam o retorno de quem busca saúde, mas ainda não encontrou tempo ou motivação. “Mais do que uma promoção, é uma forma de lembrar as pessoas de que ainda dá tempo de priorizar a saúde. Essa é uma oportunidade de ouro para crescer e reconquistar o público que deixou de frequentar as academias ao longo do ano”.

Force One no Paraná e Santa Catarina

Criada em Cianorte, no Paraná, em 2017, a Force One se consolidou como uma das maiores redes de academias do Sul do país. O modelo combina preços acessíveis com infraestrutura completa, apostando em tecnologia e experiência do aluno como diferenciais.

As unidades contam com áreas amplas de musculação, equipamentos de cardio, salas climatizadas e vestiários com chuveiros aquecidos. Além disso, a rede oferece mais de dez modalidades, entre elas Pilates One, Force Spinning Tech, Black Hiit e Force Fight. Tudo isso é integrado ao Force One App, que reúne treinos, acompanhamento nutricional e histórico de desempenho.

Atualmente, a marca soma 19 academias e mais de 35 mil alunos ativos. Em 2025 inaugurou três novas unidades e planeja encerrar o ano com 20 endereços.