Quintal do Monge recebe programação da Oficina de Música com noite de “Sambas e Poemas”

O bar e restaurante Quintal do Monge, localizado no Largo da Ordem, será palco do Circuito Off da Oficina de Música de Curitiba 2026, iniciativa que amplia a programação do maior evento de formação musical do país, aproximando músicos e público em uma imersão sonora e cultural. O circuito reúne artistas de diferentes regiões do Brasil e promove encontros marcados pela diversidade, troca de experiências e celebração da música brasileira.

Nesta quinta-feira (08), o Quintal do Monge recebe o espetáculo “Sambas e Poemas”, com Clarissa Bruns e Joel Müller. O show ‘costura’ canções autorais e clássicos do samba brasileiro com poesia falada e cantada.

Clarissa Bruns, cantora e compositora, tem atuação reconhecida na cena da música brasileira, desenvolvendo trabalhos que unem canto, poesia e expressão cênica. Joel Müller, músico e compositor, constrói sua trajetória a partir da música popular brasileira, destacando-se como intérprete sensível das tradições e das reinvenções do gênero. Juntos, criam um espetáculo no qual música e poesia se sustentam mutuamente, em uma experiência íntima e profunda.

Além de virar um espaço de encontro artístico e cultural, o Quintal do Monge também possui cardápio variado, que valoriza sabores tradicionais e contemporâneos.

Serviço

Quintal do Monge

Rua Claudino dos Santos, 24 – São Francisco (Largo da Ordem) – Curitiba/PR

Show: 8 de janeiro, quinta-feira, às 20h

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado, das 11h às 24h

Domingos, das 11h às 20h

O estabelecimento aceita cartões refeição para despesas que incluem alimentação.

Informações e reservas: (41) 3232-5679

Instagram: @quintaldomonge