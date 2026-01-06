Pré-carnaval do Garibaldis e Sacis começa no próximo domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Garibaldis e Sacis está chegando com tudo para agitar o Pré-Carnaval curitibano. E olha, este ano vem com novidades que prometem fazer a festa ficar ainda mais animada e democrática.

A partir do próximo domingo (11/01), as ruas de Curitiba serão tomadas pela tradicional folia que, em 2026, completa 27 anos de história. E para começar com o pezinho direito, o bloco abre as festividades com o “Garibaldinhos – Passarinhos do Brasil“, aquela versão super fofa do carnaval para a criançada. A concentração será às 15h na Praça João Cândido, com um repertório que mistura marchinhas tradicionais e músicas infantis – diversão garantida para toda a família.

Uma das novidades deste ano é a participação dos alunos formandos da Oficina de Fantasias Carnavalescas da Escola Permanente de Carnaval e Cultura Popular do Garibaldis e Sacis. Eles vão desfilar suas criações inspiradas no tema “Passarinhos do Brasil” já na primeira saída.

E tem mais: o bloco faz aniversário e a comemoração dos 27 anos acontece no dia 16 de janeiro, com a saída “Tome um banho de Lua”, às 19h, no Largo da Ordem. Já pensou na fantasia?

Para quem gosta de novidade, o Garibaldis estreia em 2026 a saída “Seja o que você quis ser”, nas Escadarias da UFPR. A ideia é super bacana: se fantasiar das profissões que você sonhou ou realizou na vida.

E seguindo o espírito do seu hino – “vamos espalhar nossa alegria por aí” – o bloco sai do Centro e leva a folia para os bairros. Nos dias 24 e 25 de janeiro, o Tatuquara e o Sítio Cercado recebem o Pré-Carnaval do Garibaldis, ambos às 15h.

Vale lembrar que a diretoria do bloco reforça que o Pré-Carnaval é momento de celebração e alegria, e qualquer forma de preconceito, violência ou desrespeito será coibida.

A programação segue até 8 de fevereiro com as saídas tradicionais “Garibaldis Vai à Praia”, “Super Heróis”, “Seja o que você quiser” e “Vestidos de Amarelo e Vermelho”.

Confira o calendário completo do Pré-Carnaval do Garibaldis e Sacis:

Janeiro

11/01- Garibaldinhos – “Passarinhos do Brasil”, domingo – 15h, na Praça João Cândido

⁠16/01- “Tome um Banho de Lua” – Aniversário do Garibaldis e Sacis, sexta-feira, 19h, no Largo da Ordem.

⁠18/01- Tradicional da “Boca ao Paço”, domingo, concentração 15h na Boca Maldita.

⁠24/01- “Garibaldis na magia do Circo”, sábado, 15h, no bairro Tatuquara.

⁠25/01- “Super Heróis / Baby”, domingo, 15h, no bairro Sítio Cercado.

⁠31/01- “Garibaldis vai à Praia”, sábado, 15h, na Rua Saldanha Marinho.

Fevereiro

01/02- “Seja o que você quiser”, domingo, 15h, na Rua Marechal Deodoro.

07/02- “Seja o que você Quis ser”, sábado, 15h, nas Escadarias da UFPR, Praça Santos Andrade.

⁠08/02- “Vestidos de amarelo e Vermelho”, domingo, 15h, do Paço da Liberdade ao Largo.