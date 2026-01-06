Cultura

Oficina de Música de Curitiba inicia com shows no Teatro Guaíra

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 06/01/26 14h13
TEATRO GUAÍRA - 43ª Oficina de Música de Curitiba começa nesta semana com série de apresentações nos espaços do Teatro Guaíra

A 43ª Oficina de Música de Curitiba começa nesta quarta-feira (07/01) e transforma a capital paranaense em palco para a diversidade musical. O Teatro Guaíra concentra os principais destaques da programação, recebendo concertos e shows de artistas consagrados da música brasileira, com ênfase nas homenagens à obra de Hermeto Pascoal.

O evento, promovido pela Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba, vai até 18 de janeiro. A abertura oficial acontece às 20h no Guairão, com um concerto que reúne a Orquestra de Câmara de Curitiba e o Grupo Nave-Mãe, formado por músicos que acompanhavam Hermeto Pascoal.

Entre os destaques da programação estão shows de Leila Pinheiro, Francis Hime, MPB4, Demônios da Garoa, Tiago Iorc, Paula Lima e Pato Fu. Também haverá apresentações de música clássica, ópera, samba, choro e sertanejo sinfônico.

Além do Teatro Guaíra, a Oficina se estende por diversos espaços da cidade, incluindo a Capela Santa Maria, Teatro do Paiol, Memorial de Curitiba, igrejas, praças e parques. Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 60, dependendo do espetáculo.

O encerramento acontece no dia 18, com um concerto da Orquestra e Coro Sinfônico apresentando obras de Brahms e grandes coros de óperas. A programação completa pode ser consultada no site oficial do evento.

