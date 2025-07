Quem vestir cueca por cima da calça ganha ingresso de cinema

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já separou a roupa para assistir a estreia de Superman nas telonas? Pois não esqueça da clássica cueca vermelha do super-herói para garantir um ingresso de graça. Isso porque a rede de cinemas Cinemark começou uma promoção curiosa pelo Brasil.

De acordo com o regulamento da promoção, na compra de um ingresso inteiro na bilheteria para o filme Superman, a pessoa ganha outro ingresso, desde que esteja usando um item vermelho por cima da calça, assim como o personagem.

O filme estreia na quinta-feira (10), mas a promoção é válida somente nos dias 14, 15 e 16 de julho.

Sobre o filme

Com David Corenswet (Pearl) dando vida ao super-herói, o elenco de Superman também conta com Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane; Nicholas Hoult (Nosferatu) como Lex Luthor; Skyler Gisondo (Licorice Pizza) como Jimmy Olsen e Wendell Pierce (The Wire) como Perry White.

No novo enredo, escrito e dirigido por James Gunn, o personagem embarca em uma jornada para conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent.

O novo filme coloca os poderes de Superman à prova diante de uma sociedade que enxerga seus valores de justiça e verdade como antiquados.