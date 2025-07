Feijoada solidária em Curtiiba terá show de grupo sucesso do pagode dos anos 90

A tradicional Feijoada da Associação dos Amigos do HC terá sua 19ª edição no dia 16 de agosto, no Salão Azul do Clube Curitibano. A expectativa é superar o evento de 2024, que teve 1.100 presentes, com arrecadação de R$350 mil. Este ano, o objetivo é arrecadar fundos para a construção do novo Instituto de Pediatria do Complexo Hospital de Clínicas, o HCzinho, um hospital de alta complexidade e atendimento 100% SUS.

Este ano, a feijoada solidária conta com a presença do Grupo Contradição, famoso em Curitiba, que fará o show de abertura para a atração principal, Grupo Raça, sucesso nacional nos anos 90.

A feijoada será preparada pelo Buffet Marzia Lorenzetti e inclui entrada, prato principal e sobremesa, com livre repetição. Os convidados também terão direito a chopp, drinks, refrigerante e água à vontade. O convite inclui o almoço completo, bebidas e atrações musicais e será vendido por lote, com valor inicial de R$250,00 por pessoa.

Como em anos anteriores, o evento terá sorteio de brindes e o tradicional leilão de itens doados pela comunidade. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site da Associação.

A 19ª Edição da Feijoada dos Amigos do HC é promovida pela RPC, com patrocínios da Megamania Títulos de Capitalização, Centauro Seguradora e Extramed Administradora de Benefícios e apoio do TAJ Bar, Feijão Pé Vermelho, Unimed e Cini.

Sobre o HCzinho

Antigo sonho do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o projeto do HCzinho – um hospital dedicado exclusivamente ao atendimento pediátrico – finalmente se tornará realidade. O Centro de Saúde foi projetado para ser referência em assistência especializada para crianças e adolescentes, integrando cuidados médicos, de enfermagem e equipe multiprofissional, pesquisa e ensino, em um ambiente acolhedor e seguro para os pequenos pacientes e suas famílias.

Com a construção do HCzinho, o número de leitos infantis subirá de 40 para 130 vagas, e o de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de 8 para 35. O atendimento será 100% custeado pelo SUS.

O Clube Curitibano fica na Av. Presidente Getúlio Vargas, 2857 – Água Verde.