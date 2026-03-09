Pizzaria de Curitiba lança Ovo de Páscoa de pizza

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os curitibanos terão a chance de experimentar uma novidade gastronômica no mínimo peculiar nas próximas semanas. A Pitoresca Pizza, conhecida por suas criações ousadas, surpreende com o lançamento do Ovo de Páscoa de Pizza. Esta inovação culinária combina o tradicional ovo pascal com os sabores da pizza, oferecendo uma experiência única aos curitibanos.

O cardápio especial de Páscoa da Pitoresca Pizza inclui opções que agradam desde os amantes de doces até os fãs de pizzas salgadas. Entre as versões doces, destacam-se:

Prestígio

Nutella com Ninho

Dois Amores

Bombom de Uva (sabor exclusivo para a Páscoa)

Para quem prefere o salgado, a pizzaria transformou seus clássicos em um novo formato:

Frango com requeijão cremoso

Brie com geleia de pimenta

Quatro queijos

Carne seca com queijo coalho



O Ovo de Páscoa de Pizza se apresenta como uma alternativa versátil, podendo ser saboreado como prato principal, sobremesa ou uma opção criativa aos tradicionais ovos de chocolate. A proposta, segundo seus idealizadores, reforça o compromisso da Pitoresca Pizza em oferecer experiências gastronômicas únicas aos curitibanos.

A pizzaria vem chamando atenção em Curitiba por suas criações autorais e releituras inusitadas. Um exemplo marcante foi o lançamento da pizza de panetone no Natal, que viralizou nas redes sociais e ganhou destaque na imprensa local. Além disso, eles tem uma “pizza trem” de 75 cm, considerada a maior da cidade.

A criação é assinada pelos sócios Henrique Kuntzler e Jessica Liu, que buscavam reinterpretar a Páscoa dentro do universo da pizzaria. “Chegar ao resultado ideal exigiu estudo e desenvolvimento. Adaptar uma massa artesanal de longa fermentação, conhecida por sua leveza e complexidade de sabor, para um formato completamente diferente do tradicional foi um processo que demandou diversos testes até atingir o equilíbrio perfeito entre estrutura, crocância e cremosidade dos recheios”, explica Henrique.

Para Jessica, a ideia surgiu da vontade de conectar a data comemorativa à identidade da marca. “A Páscoa sempre foi muito associada ao chocolate. Nós pensamos: e se pudéssemos trazer essa data para o universo da pizza sem perder a identidade da Pitoresca?”, afirma.