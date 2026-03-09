Irmãs confeiteiras criam ovos de Páscoa diferentões em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho doce que sai da Com Carinho Confeitaria Artesanal, em Santa Felicidade, já anuncia que a Páscoa está chegando. As irmãs confeiteiras July e Dafly Schneider colocaram a mão na massa e transformaram os produtos que já fazem sucesso na vitrine em deliciosas surpresas para a celebração de 2026.

O carro-chefe das novidades é o Ovo Cookie recheado com Nutella (450g), inspirado em um dos queridinhos da clientela. “Adoramos essa época do ano e escolhemos criar a versão em formato de ovo dos produtos que já são nossa marca registrada, sempre mantendo a essência artesanal”, conta July.

A tradição familiar se mantém viva nas receitas autorais que ganharam nova roupagem. Os famosos bolos da casa agora aparecem como recheio em cascas de chocolate branco, nas versões Pudim Cremoso e Pistache com Frutas Vermelhas (350g).

Foto: divulgação.

Para quem prefere o sabor mais intenso do chocolate ao leite, as irmãs prepararam ovos recheados com as massas fofinhas que são o carro-chefe da confeitaria: Cenoura e Brigadeiro, Caramelo com Praliné e Maracujá Cremoso. Até o brownie, outro xodó da clientela, foi parar dentro do ovo de chocolate ao leite. E para os amantes de bombom, a novidade é o Ovo de Bombom de Uva.

As pequenas lembranças também ganharam espaço no cardápio pascal da Com Carinho. As Duplinhas de Ovos, com aproximadamente 300 gramas, são perfeitas para quem quer experimentar mais de um sabor. “É uma ótima pedida para quem quer provar mais de um sabor”, destaca Dafly.

Os Biscoitos de Páscoa, em embalagem com três unidades, e a caixa de Docinhos Temáticos, com seis unidades, completam as opções para presentear. Para a criançada, o Ovo Barra Confetes (75g) traz cores e alegria à celebração.

Um destaque especial vai para o Bolo Vulcão de Cenoura, que ganha decoração temática de Páscoa, com patinhas do coelho tentando invadir essa explosão de chocolate – uma combinação que promete encantar os olhos e o paladar.

Ovo de Páscoa salgado: versão para fugir do tradicional

Na casa das panetones paranaenses, nem só de doces é feita a Páscoa. As confeiteiras também apostaram em uma versão que foge do convencional: o Ovo de Empadão de Frango com Catupiry (aproximadamente 500g). Uma receita que carrega a tradição familiar, com massa leve e recheio generoso.

Foto: divulgação.

A proposta é oferecer uma alternativa para quem prefere opções salgadas ou deseja complementar a celebração pascal com algo diferente do chocolate. Outros salgados muito solicitados para a data são as quiches (brie, tomate e manjericão ou bacon e espinafre) e o empadão tradicional (frango com catupiry ou palmito).

As encomendas para a Páscoa 2026 já podem ser feitas diretamente na confeitaria, localizada no tradicional bairro de Santa Felicidade, em Curitiba.

Serviço

Com Carinho Confeitaria Artesanal

Funcionamento: terça a sexta-feira, 11h às 19h. Sábado, 11h às 16h

Endereço: Av. Vereador Toaldo Túlio, 1062 – Curitiba

Instagram: @comcarinho_confeitaria