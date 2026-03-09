Variedades

Para que serve o chá de boldo? 3 receitas para incluir no dia a dia

Chá de boldo tradicional (Imagem: Studio Neeby | Shutterstock)
O boldo é uma das plantas mais tradicionais quando o assunto é bem-estar digestivo. Muito presente na cultura popular, o chá preparado com suas folhas costuma ser lembrado após refeições mais pesadas, por ser associado ao alívio de gases, azia e inchaço abdominal.

O boldo-do-chile, por exemplo, é amplamente conhecido por estimular o sistema digestivo. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada para ajudar no tratamento de distúrbios da digestão.

Isso porque ele ajuda a aumentar a produção de bile pelo fígado, uma substância essencial para a digestão de gorduras. Por isso, é comum utilizar o chá para aliviar a sensação de peso no estômago após refeições pesadas ou excessos alimentares.

Outros benefícios do boldo para a saúde

Engana-se quem pensa que a infusão serve apenas para a digestão. O consumo do chá de boldo também pode trazer outros benefícios:

  • Alivia os sintomas da ressaca: a boldina, principal componente da planta, protege o fígado e estimula a produção de bile, acelerando a desintoxicação do álcool;
  • Retarda o envelhecimento da pele: as propriedades antioxidantes do boldo ajudam a neutralizar os radicais livres, protegendo as células contra danos e estresse oxidativo;
  • Fortalece o sistema imunológico: por auxiliar na redução de inflamações, devido à presença de boldina, substância antimicrobiana, que ajuda a inibir bactérias, fungos e outros microrganismos causadores de infecções, o boldo torna o organismo mais resistente a agentes patogênicos;
  • Alivia cólicas: os efeitos antiespasmódicos do boldo favorecem o relaxamento dos músculos do trato digestivo, o que ajuda a aliviar cólicas, especialmente as gastrointestinais.

Receitas de chá de boldo

Há anos, as propriedades do boldo têm sido aproveitadas na medicina tradicional para ajudar a tratar diversos problemas de saúde, especialmente relacionados ao sistema digestivo e hepático. Inclusive, no Brasil, a planta está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Abaixo, confira como preparar receitas de chá de boldo e aproveite os seus benefícios!

1. Chá de boldo tradicional

Ingredientes

  • 1 colher de chá de folhas de boldo frescas
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione as folhas de boldo. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Xícara rosa de chá, posicionada em um pires combinando, contendo folhas frescas de boldo, sobre uma toalha de mesa em tons de cinza
Chá de boldo com hortelã e mel (Imagem: Studio Neeby | Shutterstock)

2. Chá de boldo com hortelã e mel

Ingredientes

  • 1 colher de chá de folhas de boldo secas
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione as folhas de boldo e de hortelã. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

3. Chá de boldo com gengibre e limão

Ingredientes

  • 1 colher de chá de folhas de boldo frescas
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, ferva a água em fogo médio. Adicione o gengibre e ferva por 4 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de boldo e o suco de limão. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Cuidados ao consumir chá de boldo

O consumo do chá de boldo deve ser feito com moderação, pois o uso excessivo pode causar irritação no estômago, náuseas ou outros desconfortos. Além disso, a bebida não é indicada para gestantes, lactantes, crianças pequenas, pessoas em uso de anticoagulantes e com problemas no fígado ou na vesícula. O ideal é utilizar o chá de forma ocasional e, em caso de dúvidas ou condições de saúde específicas, buscar a orientação de um profissional.

