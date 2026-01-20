Picolé de gengibirra? Cini e Bapka fazem collab mais paranaense do verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Cini, fabricante de refrigerantes mais antiga do Brasil, e a Sorvetes Bapka, com forte presença em Curitiba e região, se uniram para um collab irresistível para quem é paranaense raiz. Acabam de ser lançados os picolés de framboesa e gengibirra, sabores icônicos que transformaram o refrigerante do Paraná em sucesso regional, reconhecido em todo o país.

Os sorvetes serão vendidos em todos os pontos de venda da Bapka (lojas próprias e revendedores) do Paraná. No próximo sábado, as duas marcas farão uma ação especial na loja que fica localizada no Largo da Ordem, no coração de Curitiba (Rua São Francisco, 298). Além da venda dos novos produtos, serão realizada ativações e ações de marketing.

A colaboração destes dois gigantes paranaenses tem o objetivo de proporcionar uma nova experiência sensorial aos consumidores. A aposta é transformar a memória afetiva ligada aos refrigerantes da Cini em uma sobremesa refrescante. O picolé de Gengibirra mantém uma leve acidez, bem típica do gengibre, com notas vibrantes, enquanto a versão Framboesa entrega a explosão doce e frutada já conhecida pelos fãs da marca.

“Essa collab representa mais do que um lançamento sazonal. Ela materializa a nossa visão de inovação: respeitar a essência da marca – tão tradicional, querida e reconhecida pelos Paranaenses – e ao mesmo tempo explorar novos formatos, ocasiões e experiências. Inovação é um ativo fundamental para manter a relevância de uma marca tradicional centenária”, afirma Maurício Vendruscolo, CEO da Cini.

A colaboração reforça ainda a relevância de ambas as marcas no cenário local. Segundo Camila do Carmo, gerente de Marketing da Bapka, a união constrói valor através da nostalgia: “Marcas fortes constroem relevância quando criam histórias em conjunto. A Bapka entrega ao mercado alma e sabor com memória, gerando uma conexão real com o público da Cini”, pontua.

As empresas realizarão diversas ações de promoção em estratégias locais ao longo do verão, usando suas plataformas digitais para estas divulgações: @cinibebidas e @bapkasorvetes.