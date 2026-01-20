Criador de drink queridinho lança livro cheio de segredos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Muito antes do “Marcelo Serrano – Profissão: Bartender“, dos vários prêmios e até da hoje internacional espuma de gengibre, já havia o Mago. Na verdade, Maguinho, apelido de infância. Nascido na Pauliceia e criado no interior, em Bragança Paulista, esse paulista, fã de futebol desde pequeno, já demonstrava uma intimidade quase mágica com a bola.

E olha que curioso: foi justamente essa paixão pela redonda que o levaria a descobrir seu verdadeiro altar – o balcão de bar. É assim que começa a história do Marcelo Serrano, contada em seu livro “O Mago das Espumas”, que é lançado aqui em Curitiba nesta terça-feira (20/01).

O livro, que ganhou apoio da Vodka Smirnoff, revela como Serrano foi parar em Londres com o sonho de jogar em um time de futebol. Mas o destino tinha outros planos – daqueles bem deliciosos, digamos assim. Em vez de dribles e gols, ele acabou trabalhando no Cheers Bar, onde descobriu sua verdadeira vocação.

E não é que o cara teve a oportunidade de servir drinks para celebridades? Entre elas, nada menos que Paul McCartney. E ainda ganhou um autógrafo do músico. Definitivamente, o futebol perdeu um talento, mas a coquetelaria ganhou um verdadeiro artista.

Quando voltou ao Brasil, Serrano iniciou uma carreira super bem-sucedida no MyNY Bar, que virou praticamente um templo dos coquetéis. Logo no primeiro ano, já estava acumulando reconhecimento da mídia e vários prêmios.

Febre do Moscow Mule com espuma de gengibre

Um dos grandes sucessos da sua carreira – e que até hoje é copiado em bares de todo o Brasil e até internacionalmente – foi a sua versão do Moscow Mule com aquela espuma de gengibre que virou febre. Quem nunca pediu ou pelo menos viu alguém tomando esse drink, não é mesmo?

O lançamento do livro em Curitiba acontece em duas etapas: dia 19 de janeiro, Serrano estará como convidado no Taj Bar, e no dia 20, terça-feira, é a noite oficial de autógrafos, das 18h às 22h, no mesmo local.

Com tiragem inicial de 1000 exemplares, o livro poderá ser adquirido no Taj Bar durante o lançamento por R$ 59,90. Depois, o valor sobe para R$ 79,90, e também estará disponível pelo site Bartender Store.

Serviço

Livro “O Mago das Espumas”

Noite de Autógrafos – dia 20/01/2026

Horário: das 18h às 22h

Taj Bar – R: Bispo Dom José, 2302, Curitiba-PR