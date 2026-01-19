Curitiba ganha bar fitness: shakes e pratos saudáveis pós-treino

Não é só de água e suplemento que vive quem treina. A tendência que une bem-estar, comida saudável e momentos de convivência está cada vez mais forte no Brasil, e Curitiba não fica de fora. Espaços de wellness, que antes eram focados apenas naquele treino pesado, agora estão de olho também no que colocamos no prato – ou melhor, no copo.

Na The House, essa integração ganhou forma com o The Bar, um cantinho gastronômico que vai muito além daquela lanchonete básica de academia. Imagina só: você termina seu treino e, em vez daquele shake batido às pressas em casa, encontra um cardápio pensado por nutricionista, com opções que são tão bonitas quanto gostosas e nutritivas.

+ Leia mais Cardápio da semana: 5 receitas ricas em proteínas para almoço e jantar

Thaís Petillo desenvolveu preparações que misturam funcionalidade com aquele sabor que a gente não abre mão. “O conceito nutricional do The Bar nasce da minha trajetória na nutrição e da convicção de que o equilíbrio é a base de uma vida saudável. A proposta foi unir qualidade nutricional, sabor e praticidade para a rotina de quem se movimenta”, explica a nutricionista.

Como o espaço está dentro de um ambiente de atividade física, o cardápio foi desenvolvido com uma atenção especial: proteínas na medida certa para quem quer ganhar massa, carboidratos estratégicos para dar energia sem pesar no estômago e micronutrientes essenciais para melhorar a performance. Nada foi colocado ali por acaso!

“Vitamina E das oleaginosas, magnésio e zinco do cacau, além do potássio da banana, foram pensados de forma intencional e estão concentrados principalmente na nossa linha de shakes”, destaca Thaís.

Foto: divulgação.

Entre os queridinhos da galera estão os shakes, cada um criado para um momento específico do dia. O The Boost é aquela energia que a gente precisa logo cedo ou quando bate aquele cansaço. Leva café espresso, cacau, canela, leite de amêndoas e pasta de amendoim – uma combinação que dá energia duradoura e ainda deixa a gente satisfeito.

Já o The Unicorn é daqueles que a gente posta no Instagram antes de beber. Com uma cor azul vibrante da spirulina, esse shake é cheio de proteínas, vitaminas e antioxidantes. É funcional e ainda faz bonito nas fotos.

“O The Berries é o carro-chefe e representa com fidelidade a proposta do espaço. A combinação de frutas vermelhas garante alto teor antioxidante, enquanto a banana nanica oferece dulçor natural, cremosidade e potássio, mineral fundamental para a função muscular e prevenção de fadiga”. Ela complementa ainda que o preparo leva iogurte natural, tâmara e whey protein.

Mas não é só de shake que vive o The Bar. O menu também tem opções como pizzas low carb ricas em proteínas – perfeitas para o pós-treino – e coxinhas feitas com massa de batata-doce, que oferecem carboidrato complexo de baixo índice glicêmico. Para os gulosos de plantão, ainda tem cookies sem glúten com perfil proteico. Tudo pensado para ser gostoso, nutritivo e encaixar na rotina de quem se cuida.

Foto: divulgação.

A The House vai muito além de um espaço para malhar. A ideia é ser um ecossistema completo de bem-estar, tudo num lugar só. Tem aulas de Spincycle (aquele spinning moderninho que é referência mundial), cabines para fazer calls de trabalho, espaço de co-working e áreas para aquela pausa estratégica entre uma tarefa e outra.

Para completar, o espaço ainda conta com a The Clinic, onde você encontra atendimento personalizado com nutricionistas e psicólogos, e o The Spa by Recovery Pro Esporte, focado em recuperação física e relaxamento. “O resultado é um ambiente multifuncional que conecta movimento, nutrição, saúde, socialização e bem-estar em um único lugar”, conclui Thomas Rodrigues, sócio e idealizador do espaço.

Serviço

A The House fica na Avenida Vicente Machado, nº 1046, Centro