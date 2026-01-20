Hidratação durante o Verão: alimentos certos são essenciais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Verão é sinônimo de altas temperaturas, mesmo para quem vive em Curitiba e demais cidades da região Sul do Brasil. Durante a estação, o calor pode aumentar sensivelmente em determinados períodos, tornando a necessidade de hidratação algo ainda mais importante para observarmos ao longo do dia. Além dos líquidos (preferencialmente a água) o consumo de alimentos pode ajudar muito neste processo.

O calor extremo e a falta de atenção podem causar desidratação, causando sérios prejuízos à saúde. Segundo orientações da clínica geral da Hapvida, Beatriz Sallum, a falta de uma hidratação adequada pode gerar desde sintomas leves até quadros graves que exigem atendimento médico imediato, tornando a prevenção fundamental nesse período.

A desidratação pode se manifestar inicialmente por sinais como sede intensa, boca seca, cansaço, fraqueza, tontura leve e dor de cabeça. A urina escura ou em pequena quantidade também é um indicativo importante de que o corpo já sofre com a falta de líquidos. “Se não houver reposição adequada, o quadro pode evoluir para queda da pressão arterial, desmaios e sobrecarga dos rins, aumentando o risco de infecções urinárias e formação de cálculos renais”, salienta Beatriz.

Idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas exigem cuidados redobrados, como se hidratar regularmente, mesmo sem sede, evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e observar atentamente qualquer sinal de desidratação.

Em situações mais graves, os sintomas incluem confusão mental, sonolência excessiva, ausência de urina por várias horas, respiração acelerada, alterações no ritmo dos batimentos cardíacos e fraqueza extrema. Nesses casos, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente, pois apenas a ingestão de água em casa pode não ser suficiente para reverter o quadro.

Em crianças e bebês, sinais como choro sem lágrimas, moleira afundada, irritabilidade intensa e sonolência merecem atenção especial.

Como se hidratar melhor?

A quantidade ideal de ingestão de água varia de pessoa para pessoa. É importante orientação médica para analisar cada caso, mas levando em conta fatores como idade, peso, nível de atividade física e condições de saúde a referência mais comum é calcular 35 ml de água por cada quilo da pessoa. “De forma geral, recomenda-se que adultos consumam entre 2 e 3 litros de água por dia, podendo chegar a 3 ou 4 litros em situações de calor intenso, especialmente para quem pratica exercícios ou trabalha exposto ao sol”.

Bebidas e líquidos, como sucos naturais, água de coco, são comumente associadas a uma boa hidratação. Mas existem vários alimentos que ajudam na obtenção de água. A influência eles na hidratação é mais significativa do que a maioria das pessoas imagina, especialmente em climas tropicais como o verão brasileiro.

De acordo com instituições de referência em saúde, como a National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (EUA) e a OMS, a proporção recomendada de ingestão de água é geralmente dividida da seguinte forma: Proporção 80/20. Para um ser humano saudável, a origem da água corporal costuma seguir este padrão:

80% via ingestão direta: Água pura, chás, cafés e sucos.

Água pura, chás, cafés e sucos. 20% via alimentos: Frutas, verduras, legumes e até alimentos cozidos (como arroz e feijão, que absorvem água no preparo).

Foto: Deposit Photos

Como isso ajuda na prática?

Em dias de calor extremo, essa proporção de 20% vinda dos alimentos funciona como uma “reserva estratégica” de hidratação por três motivos principais:

Liberação gradual: Enquanto a água líquida passa rapidamente pelo trato digestivo, a água “presa” nas fibras dos alimentos (como no pepino ou na melancia) é liberada e absorvida mais lentamente, mantendo o corpo hidratado por mais tempo.

Reposição de eletrólitos: O suor não elimina apenas água, mas também sais minerais. Alimentos como o melão e o tomate repõem o potássio e o sódio simultaneamente à água, o que ajuda as células a “segurarem” o líquido dentro do corpo.

Redução da temperatura corporal: O consumo de vegetais crus e frutas frescas exige menos esforço termogênico do corpo para a digestão do que alimentos pesados e gordurosos, ajudando a manter a temperatura interna mais baixa.

Veja a seguir o quanto de água (vitaminas e minerais) alguns alimentos podem adicionar no processo de hidratação durante o dia.

Perfil Nutricional (por 100g)

Alimento Principais Vitaminas Minerais Destaque Outros Benefícios Pepino (96% de água) Vitamina K e C Magnésio e Potássio Rico em sílica, que ajuda na saúde das articulações e tecidos conectivos. Alface (95% de água) Vitamina A e K Ferro e Cálcio Contém lactucina, uma substância com propriedades levemente calmantes. Tomate (94%) Vitamina C e A Potássio Fonte primária de licopeno, um poderoso antioxidante que protege a saúde celular. Melancia (92%) Vitamina C e A Potássio e Magnésio Contém citrulina, um aminoácido que pode ajudar na recuperação muscular após exercícios. Morango (91%) Vitamina C e B9 (Folato) Manganês e Potássio Altas concentrações de antocianinas, que combatem o envelhecimento precoce. Melão (90%) Vitamina A e C Potássio Excelente para o controle da pressão arterial devido ao baixo sódio e alto potássio. Abacaxi (87%) Vitamina C e B6 Manganês e Cobre Contém bromelina, uma enzima que auxilia diretamente na digestão de proteínas. Laranja (87%) Vitamina C e B1 (Tiamina) Cálcio e Potássio Rica em hesperidina e fibras (pectina) que auxiliam no controle do colesterol. Goiaba (86%) Vitamina C e A Potássio e Ferro Uma das frutas com maior teor de Vitamina C (muito superior à laranja) e fibras.