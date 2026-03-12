Outlet em Campo Largo tem promoções com até 70% de desconto até domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta-feira (12/03) até domingo (15/03), o City Center Outlet, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), promove ofertas especiais de grandes marcas, com promoções que podem ultrapassar 70% do valor original do produto.

Chamada de UAUTLET SALE – Preço de Outlet com um UAU a mais, a iniciativa da Semana do Consumidor quer atrair o público em busca de grandes marcas com preços reduzidos. O desconto extra é aplicado em cima do valor do outlet durante os dias da promoção especial.

Durante os quatro dias da campanha, os visitantes encontrarão promoções em diversas lojas do empreendimento, com a participação de marcas renomadas. Além das promoções já realizadas, as lojas participantes como Adidas e Puma, por exemplo, terão 30% de desconto em cima do valor de outlet em todos os itens entre sexta-feira e domingo. Já a Fila inicia a ação na quinta-feira, com 50% de desconto no segundo par ou peça e, de sexta a domingo, oferece 30% de desconto em toda a loja. A Boss vai oferecer promoção adicional de 30% em compras acima de cinco peças.

A campanha, tradicional no calendário do outlet, acontece duas vezes ao ano — em março, durante a Semana do Consumidor, e novamente em setembro, na Semana do Cliente.

Serviço

Ação UAUTLET SALE – Preço de Outlet com um UAU a mais

Data: 12 a 15 de março

Local: City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo