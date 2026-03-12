Feijoada com samba vai agitar a Rua da Música neste sábado

O cheirinho gostoso de feijoada vai se misturar aos acordes de samba e MPB neste sábado (14/03) na Rua da Música, no Parque Jaime Lerner. O evento “Cana Benta apresenta – Viva Brasil” promete animar com uma programação recheada de brasilidade, reunindo gastronomia de boteco e shows ao vivo das 12h às 22h.
A festa começa ao meio-dia com a tradicional feijoada do Cana Benta, point da boemia curitibana famoso por sua comida de boteco de primeira. No palco montado especialmente para a ocasião, o line-up traz atrações que valorizam os ritmos brasileiros e a energia contagiante das rodas de samba.
Uma banda instrumental abre os trabalhos das 12h às 14h, aquecendo o público para o que vem pela frente. Na sequência, o grupo Contradição assume o comando das 14h às 16h, seguido pelo Samba do Xaxá das 16h30 às 18h30. Para fechar a noite com chave de ouro, o Samba dos Amigos sobe ao palco das 19h às 20h30, trazendo toda a força das rodas de samba da capital paranaense.
“Queremos consolidar uma agenda periódica de eventos na Rua da Música, fortalecendo o espaço e ampliando o calendário cultural do complexo. A ideia é movimentar o público, gerar fluxo para as operações e posicionar o local como ponto de encontro para quem curte música boa e gastronomia de qualidade”, explica Hélio Pimentel, CEO do Parque Jaime Lerner.
O Cana Benta, conhecido por unir cultura, comida variada e o clima gostoso de boteco, preparou um cardápio especial para a ocasião. Além da feijoada, o público poderá saborear petiscos, drinks e outras delícias que combinam perfeitamente com o som que vai rolar no evento.
“Com iniciativas como essa, reforçamos nossa posição como um dos espaços mais animados da cidade”, destaca Lincoln Anciães Almeida, diretor operacional do Cana Benta. “É a união perfeita entre o tradicional boteco, música ao vivo e uma gastronomia diversificada.”
A combinação promete agradar quem busca um sábado diferente no Parque Jaime Lerner, com muito samba no pé, comida boa e aquela cervejinha gelada para refrescar. Então, que tal dar uma passadinha por lá e conferir de perto toda essa brasilidade?
Serviço:
Cana Benta apresenta – Viva Brasil
Data: 14 de março (sábado)
Horário: das 10h às 22h
Local: Rua da Música – Parque Jaime Lerner
Ingressos: R$ 30 | R$ 15 meia-entrada | R$ 15 Curitibanos