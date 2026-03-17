Museu do Rock inaugura em breve em Curitiba com espaços interativos

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Em abril, inaugura o Museu do Rock em Curitiba, um projeto cultural que reúne peças históricas, experiências imersivas e recursos tecnológicos para aproximar o público da trajetória do estilo musical. O museu está localizado no Hard Rock Cafe Curitiba, no bairro Batel.

A iniciativa busca transformar Curitiba, cidade reconhecida pela relação com o estilo, em um novo ponto de encontro para a memória e a experiência musical. A iniciativa foi idealizada pelo produtor cultural Diego Ramiro durante a realização de um espetáculo no espaço de eventos do Hard Rock Café Curitiba.

“São itens históricos e colecionáveis que muitas vezes estão a poucos minutos das pessoas, mas ainda pouco conhecidos pela maioria da população que vive na cidade”, explica Ramiro.

Um museu em Curitiba para sentir a história do rock

A proposta do museu é criar um percurso sensorial e interativo que permita ao visitante compreender como a música atravessa gerações e influencia comportamentos, estética e identidade cultural.

Ao longo da visita, o público encontrará peças originais, conteúdos audiovisuais, instalações interativas e recursos tecnológicos que ajudam a contextualizar diferentes momentos da história do rock.

Entre as experiências propostas estão uma vivência em realidade virtual sobre a história do som, espaços interativos que convidam o visitante a experimentar o gesto performático do rock e instalações sensoriais que transformam estímulos corporais em composições sonoras.

A exposição apresenta figurinos de palco, instrumentos musicais, guitarras singulares, cartazes de shows e publicações históricas. Entre os destaques estão figurinos associados a artistas como John Lennon e Elton John.

O espaço também contará com audiodescrição detalhada das peças, ampliando o acesso para pessoas com deficiência visual.

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O Museu do Rock foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Philco, empresa que apoia a realização do projeto. O modelo de incentivo permite estruturar a pesquisa, a curadoria, o desenvolvimento tecnológico e a montagem da exposição, ampliando o acesso do público à experiência cultural.

Serviço: Museu do Rock em Curitiba

Abertura oficial: em abril de 2026

Local: Hard Rock Cafe Curitiba (R. Buenos Aires, 50 – Batel, Curitiba – PR) Informações sobre ingressos serão divulgadas em breve

Site oficial