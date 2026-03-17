Feira de Páscoa nas praças Osório e Santos Andrade reúne 81 barracas

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As Feiras Especiais de Páscoa 2026 começam a partir desta sexta-feira (20/3) no Centro de Curitiba. Com 81 barracas divididas entre a Praça Osório e a Praça Santos Andrade, o evento traz a possibilidade de compras e também de passeios para moradores e turistas.

Na Praça Osório, o público encontra a maior concentração de expositores, com 61 barracas. Já a Praça Santos Andrade recebe uma versão mais compacta, com 20 espaços, mantendo a proposta de diversidade e qualidade.

O funcionamento varia conforme o local. Na Praça Osório, as barracas abrem de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h. Na Praça Santos Andrade, o atendimento vai das 10h às 20h durante a semana e das 12h às 18h30 aos domingos.

O evento aposta exclusivamente em produtos artesanais, com foco em itens que dialogam com o universo da Páscoa, lembranças de Curitiba e peças criativas voltadas ao turismo.

Gastronomia da Feira de Páscoa na Praça Osório

A Praça Osório concentra também a área gastronômica, com 20 barracas dedicadas à alimentação. O cardápio inclui pratos típicos de diferentes países e regiões brasileiras. Há também itens artesanais embalados, derivados de apicultura e receitas tradicionais de diversas etnias.

Feira de Páscoa em Curitiba

Acontece no período de 20 de março a 4 de abril de 2026

Praça Osório:

Segunda a sábado, das 10h às 21h. Domingos, das 14h às 20h



Praça Santos Andrade:

Segunda a sábado, das 10h às 20h. Domingos, das 12h às 18h30

*Com informações da Prefeitura de Curitiba