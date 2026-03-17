Curso gratuito de design com metal abre inscrições em Campo Largo

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Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, recebe uma oportunidade de ouro para quem sonha em trabalhar com metais. O projeto Oficina dos Sonhos – Design com Metais abre inscrições para sua terceira turma, oferecendo um curso gratuito e completo para formar novos talentos nessa área.

As aulas começam em 23 de março no SENAI da cidade, trazendo uma formação que vai do básico ao avançado. Não é necessário ter experiência prévia. Os alunos vão aprender de tudo: desenho técnico, como criar projetos e até soldagem. E para dar aquele empurrãozinho extra, o curso inclui aulas de empreendedorismo.

“Ao final do curso, uma exposição coletiva vai mostrar os melhores trabalhos para o público. E as peças criadas poderão ser inscritas em eventos e concursos. Além de terem uma oportunidade real de visibilidade e reconhecimento, essas pessoas também poderão desenvolver, ou aprimorar o senso de trabalho em equipe e gerar possíveis relações profissionais para si mesmas”, comenta Thiago Catelani – coordenador de produção do projeto.

O pacote é completo: uniforme, material, equipamentos de segurança e até uma cesta básica por mês para cada aluno. Tudo isso sem custar um centavo para quem participa. É a Caterpillar, junto com o SENAI e a Prefeitura de Campo Largo, que está bancando essa oportunidade através da Lei de Incentivo à Cultura.

As inscrições vão até 17 de março. As vagas são limitadas e a procura promete ser grande. As aulas acontecem de segunda a sexta, das 18h45 às 22h45, perfeito para quem trabalha durante o dia.

Serviço

Oficina dos Sonhos – Design com Metais

Local: Av. Padre Natal Pigato, 2027 – Vila Elizabeth, Campo Largo – PR, 83607-240 (SENAI)

Vagas: limitadas

Processo seletivo: link.

Início das inscrições:

Turma 3 – inscrições até 17/03

Início das aulas:

Turma 3 – 23/03/2026

Horário de aula: Segunda a Sexta, das 18h45 às 22h45