Nova linha de ônibus entre Curitiba e Fazenda Rio Grande tenta driblar trânsito intenso

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A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) lançará na próxima segunda-feira (23/03) a linha metropolitana Y95, conectando Fazenda Rio Grande ao bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A nova rota visa oferecer uma alternativa mais rápida e eficiente para os passageiros que atualmente dependem da integração via Terminal Pinheirinho, atendendo à crescente demanda de transporte na região.

A linha Y95 operará em dias úteis, ligando diretamente o Terminal Fazenda Rio Grande ao Terminal Sítio Cercado. O trajeto de aproximadamente 19 quilômetros passará por importantes vias como as avenidas Brasil e Francisco Ferreira da Cruz, além das ruas Nicola Pellanda e Tijucas do Sul. Serão 21 partidas em cada sentido, com frequência de cerca de 30 minutos nos horários de pico e 60 minutos nos demais períodos.

A implementação da nova linha busca beneficiar os usuários do eixo pela Rua Nicola Pellanda e oferecer uma alternativa à BR-116, frequentemente congestionada nos horários de pico. Além disso, a medida visa reduzir a sobrecarga no Terminal Pinheirinho.

As primeiras saídas ocorrerão às 5h do Terminal Fazenda Rio Grande e às 6h do Terminal Sítio Cercado, com atendimentos ao longo do dia até o período noturno. A Amep informa que os usuários poderão utilizar os pontos já existentes ao longo do trajeto e que as informações sobre itinerários e horários estarão disponíveis nos terminais, veículos e no site da agência.