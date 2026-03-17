Paranaense disputa o “Oscar” do sorvete artesanal em Las Vegas

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Dois brasileiros estão prestes a mostrar que o Brasil não é só país do futebol, mas também do gelato de qualidade. Guilherme Geraldini Pereira, de São Francisco (SP), e Aline Vieira, de Maringá, Norte do Paraná, vão representar o país na Final Mundial do Gelato Festival World Masters, considerada o “Oscar” dos sorvetes artesanais.

A competição, que acontece de 24 a 26 de março em Las Vegas, durante a International Pizza Expo & Conference, vai reunir os 34 melhores gelatieros do mundo. Esses craques da colher de sorvete foram selecionados após quatro anos de competições internacionais que envolveram mais de 3.500 participantes em centenas de eventos pelo mundo.

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Mas o que nossos representantes vão apresentar nesse campeonato mundial do gelato? Preparem-se para salivar:

Guilherme, da Biju Mani em São Francisco (SP), vai apostar no sabor “Appia”. Imagina só: uma base cremosa amarela com cerveja artesanal do tipo wheat ale, mel, raspas de limão, macadâmia e caramelo salgado.

Já Aline, da Flor do Ingá em Maringá, vai surpreender com o “Doce Encontro”. O nome é fofo, mas o sabor é ousado: gelato de queijo azul com geleia de limão cravo.

A Final Mundial do Gelato Festival World Masters é organizada pelo Gelato Festival em parceria com a ICE – Italian Trade Agency, e conta com parceiros de peso como Carpigiani, SIGEP WORLD – Italian Exhibition Group e Gelato World Tour. O evento tem como anfitrião oficial a International Pizza Expo & Conference, e conta com patrocinadores como ISA, Chefs’ Warehouse, Rosito Bisani e Bristot.

E pra quem acha que isso é modinha, saiba que o Gelato Festival World Masters está chegando ao seu 17º ano de atividade. Tudo começou em Florença, em 2010, inspirado na primeira receita de gelato criada pelo arquiteto Bernardo Buontalenti lá em 1559. De lá pra cá, o evento se espalhou pela Europa e, desde 2017, conquistou os Estados Unidos.