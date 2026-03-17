Mulheres com medida protetiva ganham app para pedir ajuda no PR

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O Governo do Paraná apresenta, nesta terça-feira (17/3), o aplicativo Salve Maria, uma ferramenta que permite acionar a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Paraná (PMPR) diretamente pelo celular. A iniciativa busca agilizar o atendimento a mulheres em situação de risco e reforçar a rede de proteção contra a violência doméstica – um alívio para vítimas que ainda sentem medo ao sair de casa e encontrar o agressor na rua.

O novo app é uma reformulação do antigo Botão Paranaense, antes vinculado ao APP 190. A proposta é oferecer uma interface mais simples, intuitiva e independente, facilitando o uso em situações de emergência, quando o tempo de resposta é decisivo.

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O uso é voltado a mulheres com medidas protetivas de urgência em vigor. Embora o download esteja disponível para qualquer pessoa, apenas usuárias com esse perfil poderão acessar as funcionalidades. A validação ocorre por meio da integração com o sistema Projudi, que identifica se a medida protetiva está ativa.

Além do lançamento, o governo anunciou a ampliação da Monitoração Eletrônica Simultânea (MES) para Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais. O sistema conecta centrais da PM aos celulares de mulheres protegidas por medidas judiciais, especialmente nos casos em que os agressores utilizam tornozeleira eletrônica.

Como utilizar?

O Salve Maria conta com recursos como geolocalização em tempo real, envio de mensagens de texto e áudio e função de camuflagem, que ajuda a preservar a privacidade da usuária. O aplicativo também utiliza criptografia e validação de dados para garantir mais segurança no acesso.

O cadastro é feito com o CPF. Após a verificação da medida protetiva, o sistema envia um código por SMS para confirmação da identidade. No primeiro acesso, é necessário completar o registro com informações adicionais.

Para acionar o serviço, basta clicar no botão “Preciso de Ajuda” e confirmar o endereço em que a usuária está no momento. O chamado é encaminhado diretamente à central da Polícia Militar do Paraná, que acompanha o caso até o atendimento ser concluído.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do Paraná

Denuncie situações de violência!

Canais de denúncia em Curitiba

Patrulha Maria da Penha: (41) 3221-2760

Central de Pré-Atendimento à Mulher: 180

Guarda Municipal Emergência: 153

Polícia Militar Emergência: 190

Casa da Mulher Brasileira: (41) 3221-2701 ou 3221-2710

Delegacia da Mulher: (41) 3219-8600

Defensoria Pública: (41) 3221-2731

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (41) 3200-3252