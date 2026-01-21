Melhor bartender do Brasil abre bar em Curitiba com aposta em drinks autorais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Aberto no fim do ano passado em Curitiba, um novo bar promete agradar o público: o Testarossa é o novo projeto idealizado por Ariel Todeschini, considerado o melhor bartender do país, campeão do World Class Brasil e nome entre os 20 melhores na etapa global do campeonato, realizada em Toronto, no Canadá. Na nova empreitada, Ariel tem como sócio João Pedro Pennacchi, empresário do setor de alimentos e distribuição.

Com mais de uma década de experiência no mercado da coquetelaria, Ariel Todeschini acumula prêmios nacionais e internacionais, como o Coffee in Good Spirits e o próprio World Class Brasil, e agora apresenta um espaço que impulsiona Curitiba no mapa da coquetelaria contemporânea. “O Testarossa surge com o propósito de unir técnica, criatividade e hospitalidade em um ambiente que traduz o estilo ítalo-brasileiro de viver e celebrar”, destaca o bartender.

Localizado na Alameda Júlia da Costa (nº 551), no Centro da capital paranaense, o empreendimento homenageia a cultura ítalo-brasileira a partir de cinco pilares: design, comida, música, arquitetura e coquetéis. A casa adota o conceito HI-LO, que mistura texturas e contrastes em acabamentos rústicos, como cimento queimado e placas cimentícias, em harmonia com mármore brasileiro, madeira e couro.

Drinks do Testarossa

A carta autoral traz novidades a cada estação, com criações especiais de Ariel. Entre os destaques da casa estão o “Pesto Gimlet”, elaborado com gin, castanhas de caju e manjericão fresco; o “Parmegiano Sour”, que leva cachaça, Moscato Colheita Tardia, limão siciliano, mel, Aquafaba e Parmegiano Reggiano; o “Tiramisu Fizz”, feito com Scotch, Jerez Oloroso, avelã, limão siciliano, espresso, cumaru e leite; e o “Rabo de Galo”, clássico nacional reinterpretado com blend de cachaça da casa.

Foto: Munir Bucair Filho

As receitas expressam a fusão entre sabores tradicionais em interpretações modernas. “Cada coquetel nasce de uma história ou memória. Busco inspiração nas origens italianas, nas viagens ao redor do mundo e nas pessoas que cruzam o balcão. Tudo o que gera memória pode virar uma bebida”, ressalta Ariel.

Já o menu de comidas valoriza a cultura brasileira de compartilhar, com porções servidas à mesa. Clássicos como tábua de frios e burrata dividem espaço com criações exclusivas, como sanduíches de focaccia e pipoquinhas de lasanha frita. Outro destaque do cardápio é a “Carne Cruda”, preparada com carne bovina crua temperada, amêndoas tostadas e gremolata, servida com uma seleção de pães.

Segundo João Pedro Pennacchi, o Testarossa busca valorizar o tempo e o momento de cada pessoa. “Elaboramos a casa com a finalidade de protagonizar quem nos prestigia. O espaço conta com um projeto de arquitetura assinado, uma cozinha com estrutura de ponta para garantir padrão de qualidade e uma logística de serviço pensada para ser ágil e respeitosa com o tempo dos clientes”, explica o empresário.

O bar conta com cinco ambientes distintos que funcionam de forma integrada: balcão principal, sala de estar, mesão compartilhado, um espaço de memorabilia que celebra a trajetória da equipe e um jardim de inverno. Cada área convida a uma ocasião de consumo diferente, permitindo que o cliente se sinta à vontade em qualquer momento do dia. “Queremos que as pessoas se sintam em casa, vendo nossa história contada ali por meio de prêmios, memórias e momentos que nos trouxeram até aqui”, complementa Ariel.

Para quem está de passagem, o Testarossa tem um janelão de serviço voltado para a rua, reforçando a proposta de acolher todos os públicos.

O Testarossa funciona na Rua Júlia da Costa (nº 551), no Centro de Curitiba, de quinta a segunda, das 19h30 às 02h. Para mais informações, acesse o perfil oficial no Instagram: @otestarossa.