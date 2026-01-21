Novo Café Bar inaugura ao lado do MON: do almoço ao happy hour

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Imagine um lugar onde o aroma de cafés especiais se mistura com o frescor das flores e a vista privilegiada de um dos cartões-postais de Curitiba. Assim é o Floreria Café Bar, recém-inaugurado ao lado do Museu Oscar Niemeyer (MON), que chega com a proposta de transformar a rotina urbana em algo mais leve e prazeroso.

O espaço surge como uma alternativa ao clima tradicional de escritório, oferecendo um ambiente que equilibra funcionalidade e aconchego. Durante o dia, é o refúgio perfeito para quem busca um lugar inspirador para trabalhar, realizar reuniões ou simplesmente apreciar um café especial em boa companhia.

Para o almoço, o Menu Floreria é elaborado diariamente com opções a partir de quarenta reais. Quem prefere algo mais descontraído pode apostar nos brunches completos com toasts e doces, disponíveis em qualquer horário.

Quando o sol começa a se pôr, o Floreria ganha novos contornos. O ambiente se transforma em ponto de encontro para happy hour, com petiscos, drinks autorais e cervejas especiais. É o momento de deixar o trabalho de lado e celebrar o final do dia com uma das vistas mais bonitas da cidade.

Nos finais de semana, o espaço eleva ainda mais a experiência com eventos culturais realizados no horário do pôr do sol. Não é à toa que o Floreria já começa a se destacar como o lugar ideal para apreciar o entardecer no MON – um verdadeiro ritual para quem sabe aproveitar os pequenos prazeres da vida urbana.

Mais que um estabelecimento comercial, o Floreria Café Bar se propõe a ser uma experiência sensorial completa, onde trabalho, cultura, gastronomia e encontros se harmonizam de forma elegante e descomplicada. Um espaço versátil que convida a voltar sempre.

Serviço

Floreria Café Bar

Endereço: Rua Manoel Eufrasio, 1550 – Juvevê (ao lado do Museu Oscar Niemeyer)

Funcionamento: Terça a domingo, das 11h às 21h

Instagram: @floreriacafebar