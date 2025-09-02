Lojas de shopping em Curitiba promovem liquidação com descontos de até 50%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Alto da XV Mall, em Curitiba, realiza a penúltima edição do ano do Bazar Fashion de 2025, entre os quinta-feira (04) e domingo (07). A ação ocorre quando lojistas liquidam os estoques e abrem espaço para novos produtos. As promoções chegam a 50% de desconto em artigos de vestuário, pijamas, moda íntima, cosméticos, calçados e acessórios.

“Os lojistas colocam os itens com desconto em exposição do lado de fora da loja, para o cliente identificar mais rápido os produtos e se interesse em entrar na loja para conhecer as novidades”, explica a analista de eventos do mall, Alana Augusto da Cunha.

Não são apenas os clientes que saem ganhando nessa troca. Simone Thiesen é proprietária da Graffite, loja de vestuário feminino que está há 30 anos no mercado, e ressalta o impacto nas vendas nesse período: “O bazar representa um resultado entre 30 e 40% superior ao de um final de semana normal”, comenta a lojista. A expectativa da empresária para essa edição é observar como o novo ponto performa, já que, como parte do processo de reestruturação do shopping, a loja está em nova localização.

Além da Graffite que estará com descontos de 50%, outras opções de vestuário feminino com desconto são a Alice Store com até 50% off em peças selecionadas; a Lottus tem opções de blusas básicas de gola alta por R$ 37 e outros itens com até 30% de desconto; e a Dona Rosa Mix com até 50%.

Participarão do bazar lojas de moda íntima e pijamas, como a Bons Sonhos e Segredos da Cleo com descontos de até 50%. De vestuário masculino a Via Homans está com descontos de até 30%, enquanto a Bazar Masculino está com 10% em toda a loja. Para quem precisa renovar os sapatos, a Laurence Calçados e a Scavone estão com promoções de até 50%. Enquanto no segmento de cosméticos a Athina oferece até 30% de descontos.

Serviço – 6º Fashion Bazar

Data: 4 a 7 de setembro de 2025

Local: Alto da XV Mall, rua Camões, 601, na praça de eventos

Vestuário feminino

Dona Rosa Mix: até 30% off

Alice Store: até 50% off em peças selecionadas

Lottus: até 30% off; Blusa básica de gola alta: De R$59,90 por R$37

Graffite: até 50% off

Vestuário Masculino

Via Homans: até 30% off

Bazar Masculino: 10% off em toda loja

Moda íntima e pijamas

Bons Sonhos: até 50% off

Segredos da Cleo: até 50% off e 30% off nos pijamas de inverno

Sapatos

Laurence Calçados: até 50% off

Scavone: até 50% off nos últimos pares de botas e tênis casual antes da troca de estação

Cosméticos

Athina: até 30% off

Acessórios

Brilhos e Glamour: nas compras acima de 80 reais ganhe 5% de desconto

Eletrônicos e acessórios para celular

Mannia: 10x sem juros para compras acima de 100 reais; 10% de desconto nas compras no pix e dinheiro, ou 5% no débito.