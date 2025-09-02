Empreendedora inaugura escola de idioma e loja de cosméticos no mesmo local

Na próxima quinta-feira (4), a empresária Vanessa Junges inaugura a inFlux Connect Xaxim, em Curitiba, e apresenta uma novidade que une dois de seus principais pilares de atuação: a chegada da Flora Pura no mesmo espaço, com um modelo inovador, além da proposta para revendedoras da marca.

Com mais de 20 anos de trajetória no franchising, Vanessa é reconhecida por sua atuação no setor de idiomas à frente de unidades da inFlux English School em Curitiba e Colombo (PR) e da escola de inglês Athus. Agora, ela amplia sua presença no mercado educacional com a abertura da nova unidade no bairro Xaxim, localizada na Rua Isaac Ferreira da Cruz, 5470.

As unidades Connect foram desenvolvidas pela inFlux para oferecer expansão com investimento inicial mais acessível, gestão centralizada e operação compacta. O formato permite que a rede alcance novos públicos de maneira ágil, mantendo a qualidade que tornou a marca referência em ensino de idiomas no Brasil e no exterior.

“Acredito que educação e consumo consciente caminham lado a lado. Com a inauguração da nova unidade da inFlux e a presença da Flora Pura no mesmo espaço, queremos oferecer conhecimento, bem-estar e novas oportunidades para as pessoas”, afirma Vanessa.

Além da expansão educacional, a empresária traz uma novidade para o público curitibano: a revenda de produtos Flora Pura, marca cearense de cosméticos naturais com mais de 75 anos de história. Instalada desde 2020 no Shopping Palladium, a loja conquistou consumidores pela proposta que une auto cuidado com a pele, sustentabilidade e impacto social positivo.

Com embalagens recicláveis, projetos de refil e incentivo à economia local, a Flora Pura se tornou um exemplo de marca que alia beleza à responsabilidade ambiental. Agora, com a abertura de novas oportunidades de revenda no Sul, o projeto que é liderado por Vanessa busca proporcionar independência financeira para mulheres que desejam uma renda extra, além de expandir a presença da marca na região.

História de superação

A trajetória de Vanessa Junges é marcada por resiliência. Filha de bancários, mudou-se na adolescência para os Estados Unidos, onde se formou em Business Administration pela Montclair State University. De volta ao Brasil, iniciou a carreira como professora de inglês e, aos 22 anos, tornou-se uma das franqueadas de idiomas mais jovens do país.

Ao longo dos anos, consolidou-se como uma das líderes da rede inFlux, impactando milhares de alunos com um método de ensino que une fluência em inglês e preparação para exames internacionais. Durante a pandemia, encontrou na área da beleza um novo propósito e passou a gerir a unidade da Flora Pura em Curitiba, que hoje se destaca como vitrine de consumo consciente.