Liquidação em Curitiba tem marcas famosas e descontos gigantes

Nesta quarta (25/02) e quinta (26)/02, acontece uma grande liquidação de roupas e acessórios de grandes marcas, entre elas as famosas Versace e Just Cavalli, com descontos que podem chegar a 70% do valor original. O evento é promovido pela Corner, que fica na Avenida Sete de Setembro, 5739, no bairro Batel, em Curitiba.

A direção criativa do chamado “Special Sale” (liquidação especial) será de Aron Degtiar, ao lado de Ro Busato e Fabíola Ferraz. Reconhecida por reunir o melhor da moda nacional e internacional com curadoria própria, a Corner prepara descontos de no mínimo 50%. Além das marcas internacionais, as brasileiras também terão espaço, como a Caché, La Rouge, Zapalla (moda masculina), Fhérr Shoes (40% off), Andrea Bogosian, New Match, Carol Rossato, Gloria Coelho e Marisa Ribeiro.

“Nossa curadoria própria é construída a partir de pesquisas aprofundadas de tendências globais, comportamento e lifestyle, sempre alinhadas ao perfil e ao bom gosto das nossas clientes. Para quem ainda não conhece, a Corner é como percorrer as principais passarelas e semanas de moda do mundo em um único endereço”, afirma Aron Degtiar, diretor criativo da Corner e consultor de moda.

Além das peças selecionadas, joias exclusivas em prata e pedras naturais de Fabíola Ferraz também entram na liquidação com 30% de desconto, um produto exclusivo, moderno e diferenciado.

A Corner fica na Avenida Sete de Setembro, 5739, em Curitiba. A liquidação será das 10h às 19h.