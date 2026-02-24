Inscrições abertas

Curitiba oferece walking tours gratuitos em comemoração aos 333 anos

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 24/02/26 16h09
Instituto Municipal de Turismo promove walking tours gratuitos pelos 333 anos de Curitiba Foto: José Fernando Ogura/SECOM (arquivo)

O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba promoverá walking tours gratuitos durante o mês de março para celebrar os 333 anos da cidade. Os passeios guiados pelo Centro Histórico focam no patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da capital paranaense.

A iniciativa faz parte do calendário oficial de aniversário da cidade e visa estimular o sentimento de pertencimento dos moradores, além de incentivar a ocupação dos espaços públicos. Cada roteiro oferece 25 vagas gratuitas, mediante inscrição prévia.

Programação dos passeios

No dia 7 de março, das 9h às 11h, acontece o Walking Tour Centro Histórico, com ponto de encontro no Paço da Liberdade. O percurso inclui locais como a Praça Tiradentes, a Catedral Metropolitana e o Museu Paranaense.

Em 14 de março, no mesmo horário, o passeio Boca Maldita e Praça Osório terá início no Bondinho da Rua XV de Novembro. Já no dia 21, o roteiro Rua XV e Galerias partirá da Galeria Tijucas, destacando a memória do comércio local.

As inscrições devem ser realizadas antecipadamente por meio de formulários online específicos para cada roteiro. Em caso de chuva, os passeios serão cancelados. Recomenda-se que os participantes levem água, usem protetor solar e calçados confortáveis.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (41) 3250-7742 e (41) 3250-7788.

