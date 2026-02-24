UFPR oferece aulas gratuitas de yoga e técnicas de massagem em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu inscrições para turmas gratuitas de yoga e técnicas de massagem. As aulas vão ocorrer no departamento, localizado no campus Centro Politécnico, em Curitiba.

As atividades são promovidas pelo projeto de extensão Práticas Corporais Integrativas no âmbito do Lazer, e são abertas à comunidade acadêmica (estudantes e servidores) e ao público geral.

Para participar não é preciso ter experiência prévia nem levar os materiais necessários para a prática da atividade.

As inscrições vão até o dia 1º de março e devem ser feitas por meio de formulário online. O resultado sai no dia 2 de março. As aulas começam já na primeira semana do mês e vão até o fim do primeiro semestre de 2026.

Informações sobre as aulas gratuitas de yoga e técnicas de massagem

Aulas de yoga

Acontecem às sextas-feiras, em dois horários: 11h30 às 12h30; e 17h30 às 18h30

Técnicas de massoterapia

Ocorrem às sextas-feiras, de 12h30 às 13h30

Local: Departamento de Educação Física – Sala de Projetos – 2° andar – UFPR. Avenida Coronel Francisco H. dos Santos, 100 – Jardim das Américas

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail yogaufpr@gmail.com ou pelo Instagram @yogaufpr

