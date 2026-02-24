Veja como se inscrever

Curitiba abre 4 mil vagas gratuitas para esporte e atividade física

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 24/02/26 15h05
Curitiba abre vagas quatro mil vagas remanescentes para partica de esporte e atividade física a partir desta quarta-feira. Foto: Pedro Ribas/SECOM (arquivo)

A Prefeitura de Curitiba abrirá 4 mil novas vagas gratuitas para prática de atividades físicas e esportivas nos 39 espaços da cidade a partir desta quarta-feira (25/2). As inscrições serão realizadas pelo portal Curitiba em Movimento, com oferta de mais de 90 modalidades como natação, hidroginástica, musculação, esgrima, basquete e judô.

Na quarta-feira, serão abertas 684 vagas exclusivamente para atividades aquáticas, distribuídas nas oito piscinas públicas municipais. Já na quinta-feira (26/2), as inscrições serão para as demais modalidades esportivas, físicas, dança e lutas. As vagas são para novos alunos e se somarão aos mais de 11 mil já inscritos nas atividades oferecidas pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Para se inscrever nas atividades aquáticas, é necessário anexar atestados de aptidão física e dermatológico. Nas demais modalidades, apenas o atestado de aptidão física é exigido. A Smelj reforça que alunos já matriculados devem manter seus atestados válidos e atualizados no portal para garantir a vaga em 2026.

Com o preenchimento das novas vagas, mais de 40 mil curitibanos estarão praticando esporte e atividade física gratuitamente nos espaços municipais. A iniciativa visa combater o sedentarismo, que afeta cerca de 47% da população brasileira e é responsável por aproximadamente 300 mil mortes anuais no país por doenças relacionadas.

